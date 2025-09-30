Ακαμψία και εμμονή χαρακτηρίζουν την τουρκική στάση για το Κυπριακό, όπως καταγράφεται εκ νέου στην ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Το ΣΕΑ συνεδρίασε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Πέραν των περιφερειακών θεμάτων για Γάζα, Ουκρανία και τρομοκρατία, έγινε ειδική μνεία και στο Κυπριακό.

«Στο ζήτημα της Κύπρου, το οποίο αποτελεί εθνική μας υπόθεση, τονίστηκε η υποστήριξή μας στο μοντέλο λύσης δύο κρατών το οποίο βασίζεται στην αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων και σημειώθηκε ότι η χώρα μας θα διατηρήσει την αποφασιστική της στάση απέναντι σε οιαδήποτε ενέργεια, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το ειρηνικό περιβάλλον στο νησί», αναφέρει η ανακοίνωση.