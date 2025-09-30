Αποτελεί θετική εξέλιξη ότι για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια καταγράφεται κάποια κινητικότητα στο Κυπριακό, ανέφερε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, κατά την προσφώνησή του στην ειδική συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, επεσήμανε ότι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Νικήτα Κακλαμάνη στην Κύπρο «ενέχει υψηλούς συμβολισμούς, αλλά αποτελεί και πράξη θεμελιώδους πολιτικής σημασίας», επειδή «καταδεικνύει τους άρρηκτους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδος και Κύπρου και διατρανώνει τη βούληση των δύο κρατών μας να διατηρήσουν το κοινό μέτωπο Αθηνών-Λευκωσίας αδιάσπαστο και αρραγές».

Η κ. Δημητρίου σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «οι άρρηκτοι αδελφικοί δεσμοί, η σύμπνοια και η συμπόρευση Ελλάδας και Κύπρου αντανακλώνται στη διαχρονικά άριστη συνεργασία μεταξύ των δύο Κοινοβουλίων μας, με ορόσημο στη συνεργασία αυτή την έκδοση του ‘’Φακέλου της Κύπρου’’, ενός εξόχως δύσκολου εγχειρήματος, που συμβάλλει καθοριστικά στον στόχο της εθνικής αυτογνωσίας».

Ακόμη, διαβεβαίωσε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θα συνεχίσει να εργάζεται για την περαιτέρω ενδυνάμωση και διεύρυνση της συνεργασίας με τη Βουλή των Ελλήνων σε όλα τα επίπεδα.

Στην προσφώνησή του, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, ανέφερε ότι Ελλάδα και Κύπρος έχουν καταστήσει σαφές ότι λύση του Κυπριακού δεν νοείται χωρίς την πλήρη απόσυρση των παράνομων κατοχικών στρατευμάτων και χωρίς την απαλλαγή της Κύπρου από αναχρονιστικά συστήματα εγγυήσεων και δικαιωμάτων επέμβασης τρίτων στις κυπριακές υποθέσεις».

Ανέφερε – μεταξύ άλλων – πως «αποτελεί θετική εξέλιξη ότι για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια καταγράφεται κάποια κινητικότητα στο Κυπριακό, με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Διαβεβαίωσε ακόμη ότι, παρά το κλίμα οξύτητας στο ελληνικό Κοινοβούλιο, η Κύπρος είναι ένα από τα ελάχιστα θέματα που ενώνει τις πολιτικές παρατάξεις στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

ΠτΒ: Ευγνωμοσύνη για στήριξη Ελλάδας στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού

Απευθυνόμενη προς τον κ. Κακλαμάνη, η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, είπε ότι η πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, μετά την εκλογή του στην προεδρία της Βουλής των Ελλήνων, συμπίπτει με την 65η επέτειο της ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας «ενέχει υψηλούς συμβολισμούς, αλλά αποτελεί και πράξη θεμελιώδους πολιτικής σημασίας», επειδή «καταδεικνύει τους άρρηκτους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδος και Κύπρου και διατρανώνει τη βούληση των δύο κρατών μας να διατηρήσουν το κοινό μέτωπο Αθηνών-Λευκωσίας αδιάσπαστο και αρραγές».

Η Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διήνυσε μια δύσκολη πορεία, που σημαδεύτηκε από το πραξικόπημα της δικτατορίας και τη βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974. «Πενήντα ένα χρόνια μετά», συνέχισε, «ο κυπριακός λαός βιώνει τις τραυματικές συνέπειες της συνεχιζόμενης κατοχής πέραν του 36% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, του βίαιου εκτοπισμού του ενός τρίτου του πληθυσμού από τις πατρογονικές του εστίες, της κατάφωρης παραβίασης θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, των αγνοουμένων μας και των οικογενειών τους, που εναγωνίως ζητούν να ενημερωθούν για την τύχη τους».

«Η σύλληψη, στα μέσα Ιουλίου, πέντε Ελληνοκυπρίων εκτοπισμένων από το παράνομο κατοχικό καθεστώς όταν θέλησαν να επισκεφθούν τις περιουσίες τους στο κατεχόμενο χωριό τους, αποτελεί μια ενορχηστρωμένη από την Τουρκία πολιτική πράξη εκφοβισμού και αντιποίνων για τη δίωξη από την Κυπριακή Δημοκρατία ξένων σφετεριστών ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα», τόνισε, επαναλαμβάνοντας πως η άμεση απελευθέρωσή τους αποτελεί μονόδρομο.

Η Αννίτα Δημητρίου εξέφρασε βαθιά ευγνωμοσύνη για την αταλάντευτη συμπόρευση και στήριξη της Ελλάδας στις συνεπείς και αδιάλειπτες προσπάθειες που καταβάλλει η ελληνοκυπριακή πλευρά για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος και την επανένωση της χώρας και του λαού της, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές. «Ιδιαίτερα δε εκτιμούμε, ως Βουλή των Αντιπροσώπων, τη στήριξη της Βουλής των Ελλήνων σε κάθε πρωτοβουλία και δράση μας, που έχει ως στόχο την καταδίκη της ανομίας εις βάρος της Κύπρου και τον πειθαναγκασμό της Τουρκίας να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και τις κυπρογενείς υποχρεώσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι «παρά την αλαζονεία και την αδιαλλαξία της κατοχικής Τουρκίας, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στο στόχο της επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, εντός του πλαισίου του ΟΗΕ, προς επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης, που θα απαλλάξει την Κύπρο από αναχρονιστικές εγγυήσεις και τα κατοχικά στρατεύματα». «Δεν μπορούμε, σε καμία περίπτωση, να δεχθούμε την αξίωση της τουρκικής πλευράς για λύση «δύο κρατών», που θα συνιστούσε νομιμοποίηση των τετελεσμένων της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Επιζητούμε μια λύση αμοιβαίου οφέλους, η οποία θα αποτελέσει φάρο ειρήνης, σταθερότητας, συνεργασίας και ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή μας», υπογράμμισε.

«Εναπόκειται στην Τουρκία να αποφασίσει αν θέλει να είναι μέρος αυτής της εξίσωσης», υπέδειξε, προσθέτοντας ότι η Τουρκία βαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση και απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία φιλοδοξεί να ενταχθεί. «Και ενώ ο βαθμός ευθυγράμμισής της με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης φθάνει μόλις στο 5%, διεκδικεί τη συμμετοχή της στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας», σημείωσε.

«Η απάντηση της διεθνούς κοινότητας στην προσφιλή για την Τουρκία ‘’διπλωματία των κανονιοφόρων’’ δεν πρέπει σίγουρα να είναι ο εξευμενισμός και η λογική των δύο μέτρων και δύο σταθμών. Ο παραλληλισμός του τι συνέβη στην Κύπρο και του τι συμβαίνει στην Ουκρανία είναι προφανής», επεσήμανε.

Εν συνεχεία, η Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι «μια χώρα που διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, κατέχει παράνομα έδαφος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρεί να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα εντός της νεκρής ζώνης και στην Αμμόχωστο και συνεχίζει να παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, κραδαίνοντας το δόγμα της «Γαλάζιας πατρίδας», δεν μπορεί να έχει ρόλο στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας».

«Το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο αποτελεί ένα ακόμα ενδεικτικό παράδειγμα του τουρκικού αναθεωρητισμού και της κατάφωρης περιφρόνησης των δικαιωμάτων που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», σημείωσε.

«Η γειτονιά μας βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων και γεωστρατηγικών αντιπαραθέσεων που απαιτούν εγρήγορση, στρατηγικό σχεδιασμό και ετοιμότητα. Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν πυλώνες ασφάλειας και σταθερότητας σε μια άκρως ασταθή περιοχή και έχουν επάξια κερδίσει, ως αξιόπιστοι εταίροι, τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη διεθνώς, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην οικοδόμηση συμπαγών συμμαχιών και στρατηγικών συνεργασιών αμοιβαίου οφέλους με ισχυρούς εταίρους, πάντοτε με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο», είπε η Αννίτα Δημητρίου.

«Πρέπει όμως η αναγνώριση, εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας, της στρατηγικής αξίας και της προσφοράς της Ελλάδας και της Κύπρου να αντικατοπτρίζεται πρώτιστα σε έμπρακτη αλληλεγγύη έναντι της τουρκικής απειλής, που οι δύο χώρες μας αντιμετωπίζουν και που για την Κύπρο είναι καταφανώς υπαρξιακή», τόνισε.

Αναφερόμενη στις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ο κόσμος, η Πρόεδρος της Βουλής επεσήμανε ότι «κανένα κράτος δεν μπορεί από μόνο του να αντεπεξέλθει στους πολύ δύσκολους καιρούς που διανύουμε». Όπως είπε, «χρειάζεται συλλογικότητα και πραγματική αλληλεγγύη. Χρειάζεται ισχυρή ηγεσία και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για να θωρακίσουμε τη δημοκρατία ενάντια στην άνοδο του λαϊκισμού, του εξτρεμισμού, του μίσους, της παραπληροφόρησης και της υπονόμευσης των δημοκρατικών θεσμών. Χρειάζεται μεγαλύτερη κοινωνική ενσωμάτωση και συμμετοχικότητα για να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, που εκπροσωπούμε, κυρίως των νέων ανθρώπων», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενη στην επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, η Αννίτα Δημητρίου είπε ότι «ως Βουλή των Αντιπροσώπων σκοπεύουμε να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην προβολή και στήριξη των προτεραιοτήτων και των στόχων της Κυπριακής Προεδρίας, αναδεικνύοντας τον κομβικά σημαντικό ρόλο των κοινοβουλίων και την προστιθέμενη αξία της κοινοβουλευτικής διπλωματίας για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης, ανθεκτικής και ακόμη πιο δημοκρατικής Ένωσης, που θέτει στο επίκεντρο των πολιτικών της την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών της».

«Οι άρρηκτοι αδελφικοί δεσμοί, η σύμπνοια και η συμπόρευση Ελλάδας και Κύπρου αντανακλώνται στη διαχρονικά άριστη συνεργασία μεταξύ των δύο Κοινοβουλίων μας, με ορόσημο στη συνεργασία αυτή την έκδοση του «Φακέλου της Κύπρου», ενός εξόχως δύσκολου εγχειρήματος, που συμβάλλει καθοριστικά στον στόχο της εθνικής αυτογνωσίας», τόνισε.

Την ίδια ώρα, διαβεβαίωσε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θα συνεχίσει να εργάζεται για την περαιτέρω ενδυνάμωση και διεύρυνση της συνεργασίας με τη Βουλή των Ελλήνων σε όλα τα επίπεδα. «Μιας πολυεπίπεδης σύμπραξης, με γνώμονα την ενεργό συμμετοχή των κοινοβουλίων μας στο διεθνές και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Μιας συνέργειας, στην οποία θα περιλαμβάνονται κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις, που σκοπούν στην προώθηση των καλώς νοούμενων συμφερόντων των δύο χωρών και στην έμπρακτη αλληλεγγύη και στήριξη της διεθνούς κοινότητας στην προάσπιση των δικαίων του ελληνισμού, στη βάση αρχών και εις ένδειξη της σημαντικής συμβολής Ελλάδας και Κύπρου στον στόχο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας», υπογράμμισε.

Απευθυνόμενη προς τον Έλληνα ομόλογό της και αναφερόμενη στη μακρά πολιτική του διαδρομή, η Αννίτα Δημητρίου είπε πως γνωρίζει πολύ καλά ότι η Κύπρος έχει πάντοτε εξέχουσα θέση στην καρδιά του και δεν έλειψε ποτέ από τις δράσεις του.

Κακλαμάνης: Δεν νοείται λύση Κυπριακού χωρίς απόσυρση κατοχικών στρατευμάτων

Στην προσφώνησή του, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, ανέφερε ότι το όραμά του είναι να ξαναδεί την Κυπριακή Δημοκρατία ενωμένη, προς όφελος όλων των Κυπρίων.

«Σε όλες τις θέσεις στις οποίες βρέθηκα με την ψήφο του ελληνικού λαού, είτε ως Βουλευτής από το 1990, είτε ως Ευρωβουλευτής, ή ως Δήμαρχος Αθηναίων, ανέλαβα πρωτοβουλίες για την ανάδειξη του κυπριακού ζητήματος, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα κατάφωρης παραβίασης των αρχών και κανόνων του Διεθνούς Δικαίου», επεσήμανε, προσθέτοντας ότι αυτό θα πράξει και με την ιδιότητα του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που υφίστανται στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, σε συνεργασία με την Κύπρια ομόλογό του, «για τον τερματισμό της παράνομης κατοχής στην Κύπρο, για να ανατραπούν τα τετελεσμένα της στρατιωτικής βίας, για την αποκατάσταση της διεθνούς νομιμότητας».

«Τούτο αποτελεί για την Ελλάδα και τις πολιτικές δυνάμεις ελάχιστο χρέος: χρέος προς όλους τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες που πάλεψαν για την ανεξαρτησία της Κύπρου, προς όλους τους ήρωες που υπερασπίσθηκαν την ελευθερία της Κύπρου και που αντιστάθηκαν με απαράμιλλη τόλμη στις αριθμητικά υπέρτερες δυνάμεις του Αττίλα στην τουρκική εισβολή του Ιουλίου-Αυγούστου 1974, υπό το αφόρητο βάρος του εγκληματικού πραξικοπήματος που προηγήθηκε», τόνισε.

Από το 1974, συνέχισε, «διαδοχικές κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου ομονοούν ότι ο τερματισμός της παράνομης κατοχής είναι στόχος απολύτως εφικτός, με την αναζήτηση και την επίτευξη συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης του κυπριακού ζητήματος, στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ».

«Πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, βεβαίως, δεν μπορεί παρά να αποτελούν οι σχετικές δεσμευτικές Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», επεσήμανε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Παράλληλα, ανέφερε ότι «Ελλάδα και Κύπρος έχουμε καταστήσει σαφές ότι λύση του Κυπριακού δεν νοείται χωρίς την πλήρη απόσυρση των παράνομων κατοχικών στρατευμάτων και χωρίς την απαλλαγή της Κύπρου από αναχρονιστικά συστήματα εγγυήσεων και δικαιωμάτων επέμβασης τρίτων στις κυπριακές υποθέσεις».

«Ούτε, βεβαίως, νοείται λύση, χωρίς την απρόσκοπτη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους μέλους, εδώ και μία εικοσαετία και πλέον, της Ευρωπαϊκής Ένωσης», υπέδειξε. «Το ευρωπαϊκό κεκτημένο αποτελεί, άλλωστε, την καλύτερη εγγύηση για τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εκτοπισμένων Ελληνοκυπρίων αδελφών μας και των οικογενειών τους, αλλά και όλων των Κυπρίων πολιτών, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμένιων, Μαρωνιτών και Λατίνων», πρόσθεσε.

«Αποτελεί θετική εξέλιξη ότι για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια καταγράφεται κάποια κινητικότητα στο Κυπριακό, με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας», υπογράμμισε.

«Το Κυπριακό βρίσκεται σήμερα υψηλά στην ατζέντα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση διεκδικεί ενεργότερο ρόλο, σε όλα τα στάδια της, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, διαπραγματευτικής διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού», ανέφερε.

«Οι άτυπες διευρυμένες συναντήσεις που συγκάλεσε ο κ. Guterres στη Γενεύη και στη Νέα Υόρκη, τον Μάρτιο και τον Ιούλιο αντίστοιχα, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας και του Υφυπουργού Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελούν κατ’ αρχήν ένα θετικό βήμα», είπε.

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συναντήσεις αυτές και οι συναντήσεις που προγραμματίζονται εν συνεχεία από τα Ηνωμένα Έθνη μπορούν να οδηγήσουν στην επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμπεφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. «Αυτό προτάσσει το συμφέρον όλων των Κυπρίων, συμπεριλαμβανομένων των Τουρκοκυπρίων», σημείωσε.

«Οιαδήποτε εμμονή σε αξιώσεις για λύση δύο κρατών είναι ενάντια στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, απαράδεκτη και εκτός συζήτησης», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «ενέργειες όπως η παράνομη κράτηση από τις 19 Ιουλίου πέντε Ελληνοκύπριων πολιτών στα κατεχόμενα ουδόλως συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων, όπως επιδιώκει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών».

Ο κ. Κακλαμάνης καταδίκασε απερίφραστα την παράνομη κράτηση των Ελληνοκυπρίων πολιτών στα κατεχόμενα και ζήτησε την άνευ όρων απελευθέρωσή τους και την επιστροφή στις οικογενειακές τους εστίες.

Διαβεβαίωσε ακόμη ότι «στην Ελλάδα, παρά το κλίμα πολιτικής οξύτητας που επικρατεί, η Κύπρος είναι ένα από τα ελάχιστα θέματα που ενώνει όλες τις πολιτικές δυνάμεις μέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο».

Παρά τις προκλήσεις αυτές, είπε, «η Κυπριακή Δημοκρατία έχει παραμείνει αταλάντευτη στον στόχο της επίλυσης του Κυπριακού με διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών».

«Ασφαλώς και δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες. Η επίλυση του Κυπριακού προϋποθέτει μεταβολή της στάσης της Τουρκίας», κάτι που «απαιτεί, μεταξύ άλλων, τη διαρκή ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας για την ανάγκη επιστροφής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στη βάση του συμπεφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών», επεσήμανε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Το βέβαιο, όπως είπε, «είναι ότι στη μεγάλη αυτή διεθνή υπόθεση της επίλυσης του Κυπριακού, η Ελλάδα στηρίζει τις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας τόσο με διμερή συντονισμό, όσο και στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως και στην περίπτωση της τελικής διαμόρφωσης και της ομόφωνης υιοθέτησης της πλέον πρόσφατης, υπ. αρ. 2771/2025 Απόφασης, αλλά και σε λοιπές διμερείς και πολυμερείς επαφές της, καθώς η αποκατάσταση της ενότητας της νήσου αποτελεί χρέος όλης της διεθνούς κοινότητας».

«Οι δεσμοί Ελλάδας και Κύπρου είναι ακατάλυτοι. Μας συνδέουν η ιστορία μας, η γλώσσα μας, η θρησκεία μας, οι κοινοί εθνικοί μας αγώνες», τόνισε.

«Η στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου αποτελεί σήμερα πολύτιμο κεφάλαιο σταθερότητας, ανάπτυξης και ευημερίας σε αυτή την ταραγμένη γωνιά του πλανήτη και ιδίως σε αυτήν την γεωπολιτική συγκυρία των πολλαπλών προκλήσεων», ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

«Η Ελλάδα αποτελεί για την Κύπρο τον μεγαλύτερο εμπορικό της εταίρο ενώ για την Ελλάδα η Κύπρος είναι επίσης από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της», σημείωσε. «Το μεγαλύτερο μέρος άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κύπρο προέρχεται από την Ελλάδα. Σημαντικό μέρος της ελληνόκτητης εμπορικής ναυτιλίας φέρει την κυπριακή σημαία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «οι σχέσεις μας διευρύνονται και εμβαθύνονται συνεχώς».

«Πρόσφατα είχα τη χαρά να υποδεχθώ στη Βουλή των Ελλήνων τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ σε συνέχεια της απόφασης του ιστορικού και μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της Ελλάδας να ανοίξει Παράρτημα, σχολές και τμήματα στη Λευκωσία και στη Λάρνακα, κάτι που έγινε δυνατό χάρις στη στήριξη τη δική σας, του Προέδρου και της Υπουργού Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας», επεσήμανε.

«Οι δύο χώρες μας συνεργάζονται επιπλέον στενά όχι μόνο για την περαιτέρω διεύρυνση των διμερών τους σχέσεων, αλλά και στην από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών με τρίτες χώρες για την προώθηση της σταθερότητας και της ανάπτυξης», είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ανέφερε ακόμη ότι η συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου διευρύνεται σε επίπεδο Κοινοβουλίων, σε μια σειρά από τομείς, σημειώνοντας ότι «η ενίσχυση της συνεργασίας των δύο Κοινοβουλίων και των υπηρεσιών τους αποτελεί διαχρονικό αμοιβαίο μέλημά μας».

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Βουλή των Ελλήνων, οι υπηρεσίες και τα στελέχη της δεσμεύονται να εργασθούν άοκνα για την εντατικοποίηση της συνεργασίας τους με τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ανέφερε ακόμη ότι στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, η Βουλή των Ελλήνων είναι διατεθειμένη να αναλάβει, σε συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενδεδειγμένες πρωτοβουλίες για την ανάδειξη του κυπριακού προβλήματος και της αδήριτης ανάγκης επίλυσής του.

Η διαρκής ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο στήριξης στην κατεύθυνση αυτή, τόνισε.

Αναφερόμενος στην επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Βουλής είπε ότι δεν μπορεί να μην υπάρξει -και στην Κύπρο και στην Ελλάδα- περισυλλογή για την ανάγκη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης για την Κύπρο και όλους τους Κύπριους πολίτες, για την ανάγκη διαλεύκανσης της τύχης «και του τελευταίου από τους εναπομείναντες Ελλαδίτες και Έλληνες Κυπρίους Αγνοουμένους».

Την ίδια ώρα, επεσήμανε ότι η επέτειος της κυπριακής ανεξαρτησίας αποτελεί την επέτειο «μιας χώρας που, παρά το βαρύ πλήγμα της τουρκικής εισβολής, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας. Μιας χώρας που τα γεγονότα που ακολούθησαν την εισβολή του 1974 δεν σταμάτησαν την ανάπτυξη και την πρόοδο στο ελεύθερο τμήμα της Μεγαλονήσου, αλλά, αντίθετα, υλοποίησε το «κυπριακό οικονομικό θαύμα» και αποτελεί σήμερα έναν αξιοθαύμαστο πόλο ευημερίας και ανάπτυξης στη ζωτική περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μιας χώρας μέλους της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας και της ευρωζώνης που σε 3 μήνες θα αναλάβει για δεύτερη φορά την αυξημένη ευθύνη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Καταληκτικά, αναφερόμενος στην επίσκεψή του στα Φυλακισμένα Μνήματα, εμφανώς συγκινημένος για τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ που εκτελέστηκαν από τους Βρετανούς, διερωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν χώρα του δυτικού πολιτισμού να χρησιμοποίησε τέτοιους τρόπους για να θανατώσει παιδιά επειδή αγωνίζονταν για την ανεξαρτησία της πατρίδας τους».

«Γι’ αυτούς τους ήρωες και για τους άλλους που έπεσαν στον Αττίλα, εσείς και εμείς έχουμε υποχρέωση να είμαστε πάντα ενωμένοι και να προσπαθούμε για την επίτευξη του εθνικού στόχου, μιας Κύπρου ελεύθερης χωρίς στρατεύματα κατοχής», υπογράμμισε.

Απαντώντας στον Νικήτα Κακλαμάνη, η Αννίτα Δημητρίου ανέφερε ότι «στο τέλος της ημέρας, ο εχθρός είναι ένας: η παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, οι έκνομες ενέργειες που καταστρατηγούν κάθε αρχή και αξία που οφείλουμε να υπηρετούμε όπου και αν ανήκουμε».

