«Υπερασπιστήκαμε με σθένος την δίκαιη υπόθεση των Τουρκοκυπρίων», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κάνοντας απολογισμό της επίσκεψής του στις ΗΠΑ.

Σε ομιλία του έπειτα από τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου, ο Ερντογάν είπε ότι κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ επανέλαβε «το αίτημα για αναγνώριση της ‘τδβκ’», στη βάση «της πραγματικότητας ότι στο νησί υπάρχουν δύο κράτη και δύο λαοί», κατά την έκφρασή του.

Αναφερόμενος στο Ισραήλ, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «παρά τις προσπάθειες του Ισραήλ να εμποδίσει τη συζήτηση, η 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σφραγίστηκε από το παλαιστινιακό ζήτημα».

Χαρακτήρισε «παραγωγική» τη σύνοδο για τη Γάζα, με τη συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και ηγετών της περιοχής, ενώ κατηγόρησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, Βενιαμίν Νετανιάχου, ότι «με τις κινήσεις του βυθίζει την περιοχή στο χάος για να παραμείνει στην εξουσία».

Ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε σε επαφές με ηγέτες από «Συρία, Βιετνάμ, Γαλλία, Λιβύη, Ινδονησία, Καναδά», αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. «Δέκα δυτικά κράτη αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος», είπε.



Για τη συνάντηση που είχε στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ερντογάν δήλωσε ότι συζητήθηκαν τα βήματα για τον στόχο των «100 δισ. δολαρίων εμπορικών συναλλαγών» ΗΠΑ–Τουρκίας, ενώ υπογράμμισε τη «στρατηγική σημασία» του μνημονίου που υπεγράφη στον τομέα του φυσικού αερίου και της πυρηνικής ενέργειας.

Ασκώντας κριτική στους πολιτικούς του αντιπάλους, τους κατηγόρησε ότι «βρίσκονται σε κατάσταση παραλογισμού» επειδή, όπως είπε, «δεν άντεξαν να δουν την επιτυχία της επίσκεψης».



