Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Μεσούτ Οζίλ, επισκέφθηκε τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο τουρκοκύπριος ηγέτης Τατάρ «ενημέρωσε» τον Μεσούτ Οζίλ για το Κυπριακό και του μίλησε για τη νέα πολιτική που εφαρμόζει το ψευδοκράτος από κοινού με την Τουρκία.

Ο Τατάρ τόνισε ότι η λύση της Ομοσπονδίας έχει πλέον αποτύχει και εξήγησε ότι εργάζονται για την υλοποίηση μιας πολιτικής λύσης δύο κρατών, βασισμένης στην κυριαρχική ισότητα. Ανέφερε επίσης ότι οι εκλογές της 19ης Οκτωβρίου θα καθορίσουν αν θα ακολουθηθεί η προοπτική της Ομοσπονδίας ή της λύσης δύο κρατών, ενώ τόνισε ότι και ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο τελευταίο γενικό συνέδριο του ΟΗΕ, επανέλαβε την υποστήριξή του στην πολιτική λύσης δύο κρατών και ζήτησε την άρση των απομονώσεων εναντίον του ψευδοκράτους.

Ο διάσημος ποδοσφαιριστής Μεσούτ Οζίλ, ως άτομο που ζει στο εξωτερικό, τόνισε τη σημασία της ύπαρξης κράτους και δήλωσε την υποστήριξή του στο μοντέλο λύσης δύο κρατών που παρουσίασε ο Ερσίν Τατάρ.

Ο Οζίλ ευχήθηκε επίσης καλή επιτυχία στον Τατάρ.