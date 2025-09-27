Σε εξέλιξη βρίσκεται η τριμερής συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ στην έδρα του διεθνούς οργανισμού, στη Νέα Υόρκη.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η αντιπροσωπεία του έφτασαν λίγο μετά τις 19.00 (ώρα Κύπρου) στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών και ακολούθως, λίγο μετά τις 19.20 έφτασε και ο Ερσίν Τατάρ και η αντιπροσωπεία του, για τη συνάντηση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνοδεύεται εντός της συνάντησης από τη Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ Πρέσβειρα Μαρία Μιχάηλ και τον διαπραγματευτή Μενέλαο Μενελάου.

Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε την Πέμπτη με τον Γενικό Γραμματέα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι ο κ. Γκουτέρες «είναι δεσμευμένος στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών». Όπως ανέφερε, ο ρεαλιστικός στόχος για την τριμερή του Σαββάτου θα είναι μια ανασκόπηση της κατάστασης των πραγμάτων και ο καθορισμός της επόμενης συνάντησης μετά τις εκλογές στα κατεχόμενα στις 19 Οκτωβρίου. Εκτίμησε δε ότι εντός Νοεμβρίου θα γίνει η διευρυμένη συνάντηση με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά και στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου.

Η ελληνοκυπριακή πλευρά, όπως σημειώνεται από τη Λευκωσία, προσέρχεται έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο.

Σε εξέλιξη στην έδρα των ΗΕ στη Νέα Υόρκη, η κοινή συνάντηση του Προέδρου της 🇨🇾 Δημοκρατίας @PresidentCYP @Christodulides με τον ΓΓ των ΗΕ @UN @antonioguterres και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, την οποία συγκάλεσε ο κ. Γκουτέρες κατά την Πολυμερή Διάσκεψη της Νέας Υόρκης τον περασμένο… pic.twitter.com/2UbiQMQI1H — Προεδρία της ΚΔ (@CYpresidency) September 27, 2025

Η άφιξη του ΠτΔ

📍Στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών 🇺🇳 λίγο πριν την κοινή συνάντηση του Προέδρου @Christodulides με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ @antonioguterres και τον τουρκοκύπριο ηγέτη.#Cyprus pic.twitter.com/TNWKxQHLg6 — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) September 27, 2025

Η άφιξη του Ερσίν Τατάρ

Σύσκεψη πριν την κοινή συνάντηση

Σύσκεψη προετοιμασίας ενόψει της κοινής συνάντησης του Προέδρου @Christodulides με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ @antonioguterres και τον τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Τατάρ. pic.twitter.com/0zol6A3jlZ — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) September 27, 2025