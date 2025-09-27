Σε εξέλιξη βρίσκεται η τριμερής συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ στην έδρα του διεθνούς οργανισμού, στη Νέα Υόρκη.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η αντιπροσωπεία του έφτασαν λίγο μετά τις 19.00 (ώρα Κύπρου) στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών και ακολούθως, λίγο μετά τις 19.20 έφτασε και ο Ερσίν Τατάρ και η αντιπροσωπεία του, για τη συνάντηση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνοδεύεται εντός της συνάντησης από τη Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ Πρέσβειρα Μαρία Μιχάηλ και τον διαπραγματευτή Μενέλαο Μενελάου.

Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε την Πέμπτη με τον Γενικό Γραμματέα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι ο κ. Γκουτέρες «είναι δεσμευμένος στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών». Όπως ανέφερε, ο ρεαλιστικός στόχος για την τριμερή του Σαββάτου θα είναι μια ανασκόπηση της κατάστασης των πραγμάτων και ο καθορισμός της επόμενης συνάντησης μετά τις εκλογές στα κατεχόμενα στις 19 Οκτωβρίου. Εκτίμησε δε ότι εντός Νοεμβρίου θα γίνει η διευρυμένη συνάντηση με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά και στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου.

Η ελληνοκυπριακή πλευρά, όπως σημειώνεται από τη Λευκωσία, προσέρχεται έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο.

 

 

Η άφιξη του ΠτΔ

 

 

 

Η άφιξη του Ερσίν Τατάρ 

 

 

Σύσκεψη πριν την κοινή συνάντηση 