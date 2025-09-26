Αναχώρησε το πρωί της Παρασκευής από τα κατεχόμενα για την Νέα Υόρκη ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, όπου απόψε (τοπική ώρα ΗΠΑ) θα δει τον ΓΓ του ΟΗΕ κι αύριο το μεσημέρι (τοπική ώρα) θα συμμετάσχει στην άτυπη τριμερή συνάντηση που συγκάλεσε ο κ. Γκουτέρες. Ο κ. Τατάρ θα επιστρέψει στα κατεχόμενα την Κυριακή κι έχει προγραμματισμένες δηλώσεις μετά τις συναντήσεις, αλλά και κατά την επιστροφή του στα κατεχόμενα.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο Ερσίν Τατάρ επισκέφθηκε χθες το τ/κ εμπορικό επιμελητήριο και ανέφερε στα μέλη του ότι το μοντέλο ομοσπονδίας, το οποίο είχε δοκιμαστεί εδώ και χρόνια αλλά δεν απέδωσε αποτελέσματα μετά τα γεγονότα του Σχεδίου Ανάν και των συνομιλιών στο Κραν Μοντάνα, «έχει επιτέλους τελειώσει».

Επανέλαβε ότι η ε/κ πλευρά δεν αποδέχεται την κυριαρχία των Τουρκοκυπρίων και όποιος επιδιώκει συμφωνία πρέπει να αποδεχτεί την κυριαρχία της άλλης πλευράς, αλλά - είπε - οι Ελληνοκύπριοι βλέπουν τους Τούρκους ως μειονότητα.

Η ε/κ πλευρά, συνέχισε, απαιτεί μια επιβεβλημένη λύση με μηδέν στρατό και μηδέν εγγυήσεις, λέγοντας ότι, δεδομένων των παγκόσμιων γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών εξελίξεων, έχουν προωθήσει την πολιτική λύσης των δύο κρατών με την υποστήριξη της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Υπενθύμισε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος από την ΓΣ του ΟΗΕ ζητεί άρση των «εμπάργκο» τα τελευταία 4 χρόνια και έχει ανακοινώσει την πολιτική λύσης των δύο κρατών στον κόσμο. «Ανακοινώσαμε ότι θα ξεκινήσουμε επίσημες και νέες διαπραγματεύσεις με την αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος» συνέχισε.

Ανέφερε επίσης ότι ποτέ δεν δίστασε να συναντηθεί με την ε/κ πλευρά και έχει συμμετάσχει σε συνομιλίες 5+1, που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν δικής του πρότασης, όπως υποστήριξε.

Ο κ. Τατάρ δήλωσε ότι η Τουρκία είχε καταγράψει την πολιτική της λύσης των δύο κρατών στα αρχεία του ΟΗΕ σε δηλώσεις της στις συναντήσεις. «Ο αγώνας δεν διεξάγεται μόνο στο επίσημο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, διεξάγεται και πέρα από αυτό. Ζητούμε απευθείας πτήσεις, άμεσο εμπόριο και άμεση επαφή, αλλά αρνούνται» είπε.

Μίλησε επίσης για τα πρωτόκολλα με την Τουρκία που έφεραν μεγάλες επενδύσεις, όπως είπε, στο ψευδοκράτος κι ανέφερε ότι παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας και του σεισμού στην Τουρκία, έχουν σημειωθεί εξελίξεις στις μεταφορές, τις επικοινωνίες, την υγειονομική περίθαλψη, τις υποδομές και τον κατασκευαστικό τομέα.

Μίλησε για «άδικες κρατήσεις όσων επενδύουν στην τδβκ» - όπως αναφέρθηκε στο ψευδοκράτος - από την ε/κ πλευρά και είπε ότι έθεσε το ζήτημα αυτό σε διάφορες συναντήσεις. «Αυτό που κάνει η ε/κ πλευρά παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν έχει καμία εξουσία ή δικαιοδοσία εδώ» συνέχισε.

Υποστήριξε ότι η πολιτική λύσης των δύο κρατών έχει ενισχύσει την βάση της πολιτικής τους και οι κάτοικοι της Μόρφου, οι οποίοι είχαν επενδύσει αλλού γιατί θα δίνονταν πίσω η περιοχή στους Ε/κ, τώρα έχουν πάρει την ιδιοκτησία της «γης τους κι έχουν αρχίσει να επενδύουν.

Προσπαθούν, συνέχισε, να είναι εποικοδομητικοί όσον αφορά τα οδοφράγματα, σημειώνοντας ότι πρότειναν το άνοιγμα σημείο διέλευσης στην Μια Μηλιά πριν από 4 χρόνια για να διευκολύνουν το εμπόριο εντός του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής. Ως δεύτερο σημείο, είπε, πρότειναν την Λουρουτζίνα.

Η ε/κ πλευρά δεν έχει απαντήσει στις προτάσεις τους, ανέφερε, και θέλει διελεύσεις από τη στρατιωτική ζώνη και να επεκταθεί στην ουδέτερη ζώνη.

Παραπονέθηκε επίσης για την απαγόρευση της Ιορδανίας στις εισαγωγές χαλουμιού από τα κατεχόμενα. «Τι είδους νοοτροπία είναι αυτή; Θέλουν να βάλουν την τ/κ πλευρά σε δύσκολη θέση, να την κάνουν να χάσει την ελπίδα» είπε.

Ο Ερσίν Τατάρ δήλωσε ότι εργάζεται για την ανάπτυξη του εμπορίου μέσω των Τεχνικών Επιτροπών και μέσω επαφών στην Τουρκία και στο εξωτερικό.

Ο πρόεδρος του τ/κ εμπορικού επιμελητηρίου, Τουργκάι Ντενίζ, δήλωσε ότι παρά το «ναι» στο Σχέδιο Ανάν, δεν επιτεύχθηκαν οφέλη για τους Τ/κ. «Πιστεύαμε ότι τα κόμματα με παρόμοιες απόψεις θα έλυναν το Κυπριακό, αλλά απέτυχαν».

Εφαρμόζουν, είπε, τον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής εδώ και 20 χρόνια, αλλά δεν έχουν επιτύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. «Δεν μπορέσαμε να βάλουμε το προϊόν μας στα ράφια. Οι Ελληνοκύπριοι νέοι δεν υπέβαλαν αιτήσεις στα σχολεία και τους χώρους εργασίας μας. Αυτή είναι η κατάσταση και η στάση των Ελληνοκυπρίων. Πρέπει να μείνουμε σταθεροί και να έχουμε επίγνωση ότι διεξάγουμε το εμπόριο, τις κοινωνικές μας δραστηριότητες και άλλες προσπάθειες χάρη στην πατρίδα μας, την Τουρκία».

Είπε δε ότι υπάρχει ανάγκη για ενότητα μεταξύ των Τουρκοκυπρίων στο Κυπριακό. «Αν εμείς, ως Τουρκοκύπριοι, θέλουμε να πετύχουμε στο δρόμο προς μια λύση, πρέπει να μάθουμε να ενωνόμαστε. Αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και συζητήσεις, κανείς δεν θα δώσει προσοχή. Δεν μπορούμε να πετύχουμε», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ