Προειδοποιητική απεργία πραγματοποίησαν σήμερα οι καθηγητές στο επαγγελματικό λύκειο Ατατούρκ στην κατεχόμενη Λευκωσία για τον «πειθαρχικό κανονισμό» που επιτρέπει την χρήση της μαντίλας, καθώς στο εν λόγω σχολείο, πήγε στην έναρξη της χρονιάς μαθήτρια φορώντας μαντίλα

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, η απεργία διήρκησε από τις 07.55 μέχρι τις 13.05. Κατά τη διάρκειά της έξω από το σχολείο αναρτήθηκαν πανό που έγραφαν «Υπερασπιζόμαστε τη θέλησή μας. Δεν υπάρχει χώρος για επιβολές, φτώχεια ή αντιδραστικότητα» και «Δεν θα επιτρέψουμε στο πολιτικό Ισλάμ να εκμεταλλεύεται τα κορίτσια». Οι καθηγητές κρατούσαν πανό που έγραφαν «Η Κύπρος είναι κοσμική, θα παραμείνει κοσμική», «Κανένα πέρασμα», «Είσαι στο περιθώριο» και «Είμαστε στο περιθώριο».

Η Πρόεδρος της συντεχνίας των καθηγητών - KTOEÖS, Σέλμα Εϊλέμ δήλωσε ότι η «επιβολή του πειθαρχικού κώδικα» και ο αγώνας των εκπαιδευτικών συνεχίζονται σε δύο σχολεία.

Επέκρινε τις εκπαιδευτικές πολιτικές και το σύστημα που εφαρμόζονται στην Τουρκία, και υπογράμμισε ότι οι καθηγητές αντιτίθενται σε οποιαδήποτε ενέργεια που στοχεύει στη «διαίρεση της κοινωνίας λόγω φύλου». Οι εκπαιδευτικοί, πρόσθεσε, δεν αγωνίζονται για τα δικά τους δικαιώματα, αλλά για τα παιδιά, την εκπαίδευση και την κοινωνία. «Αυτό το ζήτημα είναι ένα κοινωνικό ζήτημα», ανέφερε.

Η κοινωνία, είπε, είναι ευαίσθητη όσον αφορά την κοσμική εκπαίδευση και τόνισε την αποφασιστικότητα των εκπαιδευτικών να αγωνιστούν.

Σε δηλώσεις μπροστά από το σχολείο ο ΓΓ της συντεχνίας των καθηγητών (KTOEÖS), Ταχίρ Γκιόκτσεμπελ, κατηγόρησε το «υπουργείο παιδείας» ότι κλέβει το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση. Πρόσθεσε ότι το πρώτο πράγμα που κάνουν όσοι θέλουν να «μετατρέψουν την αντιπολίτευση σε μια εξημερωμένη αντιπολίτευση» είναι να επιτεθούν στους εκπαιδευτικούς.

Ο «υπουργός παιδείας» και ο «διευθυντής» του αρμόδιου «τμήματος», είπε, είναι υπεύθυνοι για το πρόβλημα με τον «πειθαρχικό κανονισμό» και τόνισε τη σημασία του κοσμικού χαρακτήρα και της δημοκρατίας στην κοινωνία. «Όσοι το έκαναν αυτό γνώριζαν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θα το δεχτούν. Η νοοτροπία που τροποποιεί αυτόν τον κανονισμό δεν μπορεί να μας αντιμετωπίζει σαν να έχουμε κλέψει το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση», ανέφερε.

Ο κ. Γκιόκτσεμπελ κάλεσε την κοινωνία να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς.

