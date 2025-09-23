Στον βραβευμένο με Νόμπελ τουρκικής καταγωγής επιστήμονα Αζίζ Σαντζιάρ έδωσε «τιμητική ταυτότητα» του ψευδοκράτους, ο «υπεξ», Ταχσίν Ερτουγρύλογλου, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ανακοίνωση του «υπεξ» αναφέρει ότι ο κ. Ερτουγρούλογλου επισκέφθηκε τον κ. Σαντζιάρ στο Τουρκικό Κέντρο Πολιτισμού και Κοινωνίας Σαντζάρ στη Βόρεια Καρολίνα, όπου ζει κι εργάζεται ο ίδιος και έχει δημιουργήσει με την γυναίκα του το Ίδρυμα Αζίζ και Γκουέν Σαντζάρ για να βοηθούν Τούρκους φοιτητές που σπουδάζουν στις ΗΠΑ και να ενισχύσει τις τουρκοαμερικανικές σχέσεις.

Ο Αζίζ Σαντζάρ τιμήθηκε με το Νόμπελ Χημείας το 2015 για την έρευνά του στο DNA και συνεχίζει την καριέρα του στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Τσάπελ Χιλ.

Πηγή: ΚΥΠΕ