Σε δύο διαφορετικά σημεία - στο «αθλητικό κέντρο Ατατούρκ» και το κέντρο «Πάρανταϊς», στην κατεχόμενη Λευκωσία - Ερσίν Ταταρ και Τουφάν Ερχιουρμάν, αντίστοιχα, πραγματοποιούν το απόγευμα της Τρίτης μεγάλες συγκεντρώσεις, καθώς σήμερα άρχισε και τυπικά η έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας για τις «προεδρικές εκλογές» της 19ης Οκτωβρίου.

Λόγω του προεκλογικού, ο Τ/κ ηγέτης δεν αναμένεται να βρίσκεται στην Νέα Υόρκη πριν από την Παρασκευή, που είναι προγραμματισμένη η συνάντησή του με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ ο ίδιος είχε πει ότι θα επιστρέψει στα κατεχόμενα αμέσως μετά την τριμερή συνάντηση που θα γίνει το Σάββατο.

Οι δύο κύριοι ανθυποψήφιοι απόψε θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους με τον κ. Τατάρ να έχει κεντρικό σύνθημα «Ωρα να ξεκινήσει η επίθεση» και τον κ. Ερχιουρμάν «Η φωνή μου, η επιλογή μου».

Δηλώσεις Τατάρ

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε συνάντησή του με συνταξιούχους «βουλευτές», ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι αυτά τα 5 χρόνια εργάστηκε για την εδραίωση της «εθνικής πολιτικής». «Δώσαμε μια υπόσχεση στον λαό μας. Εργαστήκαμε μέρα νύχτα για να ανεβάσουμε τις σχέσεις μας με την Τουρκία σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα. Συναντηθήκαμε με Τουρκοκύπριους από την Αγγλία μέχρι την Αυστραλία. Οι αδελφοί μας στο εξωτερικό τηλεφωνούν σχεδόν καθημερινά, λέγοντας ότι θέλουν να ψηφίσουν στις εκλογές. Αυτή η εποχή ξεπερνά πλέον τα όρια της διεύθυνσης διαμονής. Όπου κι αν βρισκόμαστε στον κόσμο, είμαστε όλοι πιστοί στην τδβκ» είπε, αναφερόμενος στο ψευδοκράτος.

Το όραμά του, είπε, εμπνεύστηκε από τον «ιδρυτή πρόεδρο», Ραούφ Ντενκτάς. «Μπήκα στην πολιτική στο ΚΕΕ, αλλά εμπνεύστηκα από τον Ντενκτάς. Μου είπε: "Τατάρ, προστάτεψε την κυριαρχία σου. Χωρίς αυτήν, είναι σαν να γράφεις σε πάγο". Έμαθα για την κυριαρχία και το κράτος από αυτόν. Αυτός είναι ο δρόμος της αλήθειας και δεν τον άλλαξα ποτέ» ανέφερε.

Υποστήριξε ότι η ε/κ πλευρά δεν αποδέχτηκε ποτέ την ομοσπονδία και δεν βλέπει τους Τ/κ ως ισότιμους εταίρους, προσθέτοντας ότι η Τουρκία ασπάζεται επίσης αποφασιστικά την πολιτική λύσης των δύο κρατών. Οι παγκόσμιες ισορροπίες στην περιοχή έχουν μετατοπιστεί και η παρουσία της Τουρκίας στο νησί είναι απαραίτητη, κατά τον ίδιο. «Η Κύπρος δεν είναι πλέον η παλιά Κύπρος, ούτε η Ανατολική Μεσόγειος είναι η Ανατολική Μεσόγειος» είπε, εννοώντας ότι η κατάσταση έχει μεταβληθει. Αναφερόμενος στη συνέχεια στην Κυπριακή Δημοκρατία, ισχυρίστηκε ότι «η Νότια Κύπρος έχει γίνει ένας υλικοτεχνικός κόμβος για τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές χώρες. Υπό αυτές τις συνθήκες, η εγγυητική ιδιότητα και η στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας είναι ζωτικής σημασίας για τον τουρκοκυπριακό λαό».

«Η συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οφέλη, από τον τουρισμό και την ενέργεια έως τους φυσικούς πόρους και τις μεταφορές» είπε εννοώντας τις δύο πλευρές στην Κύπρο. «Η σύνδεση με την Ευρώπη μέσω της Τουρκίας είναι πολύ πιο επωφελής από τη σύνδεση μέσω της Ελλάδας. Ωστόσο, διστάζουν, επειδή αν η ελληνοκυπριακή πλευρά το αποδεχόταν αυτό, θα απευθυνόταν στον τουρκοκυπριακό λαό της βόρειας Κύπρου, κάτι που θα άνοιγε το δρόμο για την αναγνώρισή μας» υποστήριξε.

Δηλώσεις Ερχιουρμάν

Όπως επίσης μεταδίδεται στα κατεχόμενα, μιλώντας σε προεκλογική επίσκεψη ο Πρόεδρος του ΡΤΚ και υποψήφιος, Τουφάν Ερχιουρμάν είπε ότι δεσμεύεται να εργαστεί μέρα νύχτα για ένα μέλλον όπου οι νέοι δεν θα χρειάζεται να μεταναστεύσουν, όσοι έφυγαν στο εξωτερικό θα επιστρέψουν και όλοι θα ζουν περήφανοι στις ρίζες του. «Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να πληγεί η αυτοπεποίθηση αυτού του λαού ή να διασπαστεί η αξιοπρέπειά του».

Οι Τ/κ, είπε, είναι ένας από τους δύο ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους σε αυτό το νησί και δεν θα εγκαταλείψουν ποτέ την πολιτική τους ισότητα. Ο κ. Τατάρ, ανέφερε ο κ. Ερχιουρμάν, δεν συμμετείχε ποτέ σε διαπραγματεύσεις, ενώ ανέφερε ότι ο ίδιος έχει εμπειρία από συνομιλίες στο Κυπριακό. «Υπάρχουμε σε αυτό το νησί και δεν θα ανεχθούμε ποτέ κανέναν να αγνοεί αυτόν τον λαό ή να τον αντιμετωπίζει σαν να μην υπάρχει. Σε αυτό το νησί, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις, τα παιδιά μας θα έχουν όλα τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες που έχει ένα παιδί που είναι Ελληνοκύπριος. Δεν θα κάνουμε ποτέ συμβιβασμούς σε αυτό».

Στο μεταξύ, το «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο (YSK)» αποφάσισε να αφαιρέσει ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Τουφάν Ερχιούρμαν, το οποίο απεικονίζει το «όνομα και το λογότυπο» του «ανωτάτου» και το βίντεο γυρίστηκε στην αυλή του κτιρίου. Ομόφωνα, γράφει σχετική ανακοίνωση, τα μέλη του «συμβουλίου», θεώρησαν πως αυτό παραβιάζει το καθήκον του «YSK» να διασφαλίζει την αμεροληψία και την ασφάλεια των εκλογών.

Πηγή: ΚΥΠΕ