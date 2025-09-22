Οριστικοποιήθηκε ο κατάλογος και η σειρά των 8 υποψηφίων για τις «προεδρικές εκλογές» της 19ης Οκτωβρίου με κλήρωση που έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας στο «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο». Η σειρά των 8 είναι η εξής: 1. Οσμάν Ζορμπά (Σοσιαλιστικό Κόμμα Κύπρου) 2. Τουφάν Ερχιουρμάν (Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα) 3. Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγ (ανεξάρτητος) 4. Αχμετ Μποράν (ανεξάρτητος) 5. Μεχμέτ Χάσγκιουλερ (ανεξάρτητος) 6. Ιμπραχίμ Γαζιτζί (ανεξάρτητος) 7. Χουσεϊν Γκιουρλεκτάρ (ανεξάρτητος) 8. Ερσίν Τατάρ (ανεξάρτητος).

Η επίσημη έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας στα κατεχόμενα αρχίζει αύριο, Τρίτη και λήγει στις 6 το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας των «εκλογών», δηλαδή στις 18 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την σχετική «νομοθεσία» στα κατεχόμενα, η τουρκική σημαία, η σημαία του ψευδοκράτους, οι θρησκευτικές φράσεις και η αραβική γραφή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε προεκλογικό υλικό και οι αφίσες θα είναι σε προκαθορισμένο από τις «περιφερειακές εκλογικές επιτροπές» μέρη σε πόλεις και κωμοπόλεις, και από τα «κοινοτικά συμβούλια» στα χωριά.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα ο Ερσίν Τατάρ θα απευθυνθεί αύριο τ’ απόγευμα στο κοινό με το γενικό σύνθημα «Ηρθε η ώρα να επιτεθούμε» σε μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο Ατατούρκ στην κατεχόμενη Λευκωσία, στο πλαίσιο της οποίας ο ίδιος θα παρουσιάσει το όραμά του με τίτλο «Όραμα: Διπλωματία Επίθεσης» στις 7 το βράδυ.

Αντίστοιχη εκδήλωση σε άλλο χώρο εκδηλώσεων στην κατεχόμενη Λευκωσία θα πραγματοποιήσει στις 7 αύριο βράδυ και ο Τουφάν Ερχιουρμάν με το σύνθημα «Η φωνή μου, η επιλογή μου».

Σύνδεσμος τ/κ δημοσιογράφων

Στο μεταξύ, ο σύνδεσμος τ/κ δημοσιογράφων με αφορμή την αυριανή επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου επανέλαβε με ανακοίνωσή το την έκκληση προς τους υποψηφίους να παρευρεθούν σε ένα δημόσιο κοινό διάλογο για την προβολή των θέσεών τους, προτείνοντας αυτό να γίνει στο χώρο εκδηλώσεις που έχει ο σύνδεσμος στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Σ’ ένα πρόγραμμα, όπως αναφέρεται, που θα συντονίσουν δημοσιογράφοι – μέλη του συνδέσμου στην παρουσίαση καθορισμένου αριθμού υποστηρικτών του καθενός από τους υποψηφίους, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο «θα εμπλουτίσει την δημοκρατία».

Οι ψήφοι από το Χατάι

Με τίτλο «Υπάρχουν 30.000 ψήφοι) η εφημερίδα Ντιαλόγκ πρωτοσέλιδα σήμερα αναφέρεται στην στήριξη των εποίκων από το Χατάι, μιας μεγάλης ομάδας πληθυσμού στα κατεχόμενα, στους δύο κύριους υποψηφίους στις «προεδρικές εκλογές». Στο θέμα αναφέρεται και η Αβρούπα με αφορμή την ανακοίνωση χθες του συνδέσμου «επιχειρηματιών και ηγετών γνώμης» του Χατάι ότι στηρίζουν τον Ερσίν Τατάρ. Οι εφημερίδες σημειώνουν την στήριξη τις προάλλες του συνδέσμου «πολιτιστικής αλληλεγγύης» στον Τουφάν Ερχιουρμάν.

Και οι δύο εφημερίδες σημειώνουν πως πρόκειται για μια μεγάλη ομάδα ψηφοφόρων και πως και οι δύο κύριοι υποψήφιοι γνωρίζουν πως για να «εκλεγούν» χρειάζονται την ψήφο τους.

Η Ντιαλόγκ γράφει ότι 30.000 άτομα από το Χατάι έχουν πάρει την «υπηκοότητα» το ψευδοκράτους. Σύμφωνα με την εφημερίδα, υπάρχουν πέντε «εγγεγραμμένες ενώσεις – σύνδεσμοι» του Χατάι και γράφει ότι με περιέργεια αναμένεται η ανακοίνωση από τις άλλες οργανώσεις εάν θα στηρίξουν κάποιον αυτοί και ποιος θα είναι.

Πρόκειται για τον σύνδεσμο «ένταξης και αλληλεγγύης του Χατάι», τον «σύνδεσμο Χατάι» στο ψευδοκράτος, τον «σύνδεσμο αλληλεγγύης με τον λαό του Χατάι», τον σύνδεσμο «αδελφότητας, αλληλεγγύης και πολιτισμού του Χατάι».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο «πρόεδρος» του «συνδέσμου πολιτισμού και αλληλεγγύης του Χατάι», Αμπντουραχμάν Σανβερντί δήλωσε στα ΜΚΔ την περασμένη εβδομάδα ότι το παράρτημα του «συνδέσμου» στην περιοχή της Κερύνειας αποφάσισε να υποστηρίξει τον πρόεδρο του ΡΤΚ και υποψήφιο Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος τους επισκέφθηκε, όπως κι αρκετούς επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Κερύνειας και προέρχονται από το Χατάϊ. Δημοσίευσε και σχετική φωτογραφία από την συνάντηση.

Μετά από αυτό όμως, προχθές Σάββατο επιχειρηματίες από το Χατάι συναντήθηκαν με τον Ερσίν Τατάρ και ανακοίνωσαν ότι υπάρχουν περίπου 30.000 «συμπολίτες του Χατάι» και κάποιες «μεμονωμένες δηλώσεις» που έγιναν εκ μέρους αυτής της μεγάλης κοινότητας δεν αφορούν όλους με καταγωγή από το Χατάι. «Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοινώνουμε στο κοινό ότι αποφασίσαμε να υποστηρίξουμε τον Ερσίν Τατάρ στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 19 Οκτωβρίου» προσθέτουν.

Μετά τους επιχειρηματίες του Χατάι, μια ομάδα «ηγετών κοινής γνώμης του Χατάι» ανακοίνωσε χθες την υποστήριξή της στον Ερσίν Τατάρ με την εξης δήλωση: «Για κάποιο χρονικό διάστημα, παρακολουθούμε τα οράματα, τις ιδέες και τα ζητήματα που τέθηκαν στις εκστρατείες των νυν υποψηφίων. Ως ηγέτες κοινής γνώμης του Χατάι, καταλήξαμε σε μια απόφαση για το ποιον υποψήφιο θα υποστηρίξουμε στις εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές, θα επιλέξουμε ένα όραμα που είναι ελεύθερο και ισότιμο για την τδβκ. Θα υποστηρίξουμε τον υποψήφιο που θα εργαστεί σε πλήρη αρμονία με τη Δημοκρατία της Τουρκίας».

Προστίθεται δε ότι εκ μέρος «του αγαπημένου μας έθνους, δηλώνουμε την υποστήριξή μας στον πρόεδρο Ερσίν Τατάρ».

Η Ντιαλόγκ καταληγει γράφοντας ότι τώρα τα βλέμματα στρέφονται στους άλλος συλλόγους του Χατάι και τι θα πουν αυτοί.

Πηγή: ΚΥΠΕ