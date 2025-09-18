Το γαϊτανάκι των απειλών της Άγκυρας συνεχίζεται, με το τουρκικό υπουργείο άμυνας να προειδοποιεί την Κυπριακή Δημοκρατία για επικίνδυνες συνέπειες μετά την παραλαβή των BARAK MX. Παράλληλα το κατοχικό καθεστώς συνεχίζει τον πόλεμο νεύρων στη δική παρόδια των πέντε Ελληνοκυπρίων που συνελήφθησαν παρανόμως στο κατεχόμενα. Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα ενισχύεται λίγες μόλις ημέρες πριν από την τριμερή για το Κυπριακό στην Νέα Υόρκη.

Για επικίνδυνες συνέπειες προειδοποιεί το τουρκικό υπουργείο άμυνας, συνεχίζοντας τη ροή των απειλών που άνοιξε μετά τη διαρροή της έλευσης στην Κύπρο της νέας παρτίδας των ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων Barak MX.

Η Άγκυρα αναφέρεται σε διατάραξη των ισορροπιών, δηλώνοντας πως ήδη λαμβάνονται μέτρα δήθεν για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.

Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προειδοποίησαν σαφώς την “ε/κ διοίκηση”, λέγοντας ότι παρακολουθείται στενά το θέμα.

Υπενθύμισαν εκ νέου ότι οι συνεχιζόμενες προσπάθειες εξοπλισμού και οι δραστηριότητες της “ε/κ διοίκησης νότιας Κύπρου” που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στο νησί, μπορούν να έχουν επικίνδυνες συνέπειες.

Δύσκολο περιβάλλον

Οι τουρκικές απειλές εντείνονται μόλις μερικές μέρες πριν από τη μετάβαση των πρωταγωνιστών του Κυπριακού στην Νέα Υόρκη, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

«Επί της ουσίας ουδέν νεότερο», θα καταγράψει η Προσωπική Απεσταλμένη στην έκθεση που θα ετοιμάσει για ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα ενόψει της τριμερούς που θα γίνει το άλλο Σάββατο.

«Παρά τα προβλήματα, τις δυσκολίες, τις προκλήσεις, την αρνητική στάση της τουρκικής πλευράς, εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια». Είπε ο ΠτΔ Νίκος Χριστοδουλίδης.

Έτσι εκδηλώνει την αποφασιστικότητα του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος εστιάζει με ρεαλισμό στη δημιουργία πρόσφορου εδάφους για συνέχιση των προσπαθειών μετά τις παράνομες “εκλογές” στο ψευδοκράτος.

Συνέχισε λέγοντας ότι. «Μεταβαίνω και σε αυτή τη συνάντηση οπλισμένος με τα στέρεα επιχειρήματα της πλευράς μας και την πεποίθηση ότι οι προσπάθειες που καταβάλλουμε, μπορούν να φέρουν θετικό αποτέλεσμα».

Από την άλλη, ο Ερσίν Τατάρ σκοπεύει να μεταφέρει στην έδρα του ΟΗΕ το λεγόμενο “προεκλογικό” αγώνα του.

Διατείνεται πως η Ολγίν αναγνωρίζει ότι ο Χριστοδουλίδης εμποδίζει τη διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης και επιμένει πως ο δρόμος είναι μόνο ένας…

«Το λέει η Τουρκία, το βλέπετε κι εσείς. Το κεφάλαιο της ομοσπονδίας έχει πλέον κλείσει. Οι διαπραγματεύσεις για την ομοσπονδία έχουν κλείσει. Αυτή είναι μια επιτυχία μας. Όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι δεν θα κάτσουμε στο τραπέζι για μια συμφωνία σε ομοσπονδιακή βάση, αλλά μόνο με την αποδοχή της κυριαρχίας μας. Κυριαρχία σημαίνει κρατική υπόσταση και αυτοδιοίκηση». Ανέφερε ο Τ/κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ

Διυλίζουν τον κώνωπα

Ο πόλεμος νεύρων από την υποτιθέμενη «δικαστική εξουσία» για τους Ελληνοκύπριους που συνελήφθησαν παρανόμως στα κατεχόμενα συνεχίζεται.

Οι πέντε παρουσιάστηκαν στο λεγόμενο «στρατοδικείο» για το δήθεν αδίκημα της εισόδου σε στρατιωτική περιοχή.

Στις καταθέσεις τους αρνήθηκαν την κατηγορία, δηλώνοντας πως σταμάτησαν πριν από την προειδοποιητική πινακίδα.

Ως προς την δήθεν παράνομη είσοδο του ενός, δήλωσαν πως στον έλεγχο δόθηκαν και οι πέντε ταυτότητες.

Η διαδικασία συνεχίζεται με ρυθμούς χελώνας, όπως και η δεύτερη δίκη - παρωδία ενώπιον του λεγόμενου «επαρχιακού δικαστηρίου Τρικώμου» ενώπιον του οποίου οι πέντε θα παρουσιαστούν αύριο εκ νέου.