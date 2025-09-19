Στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Σίγμα, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, προχώρησε σε εκτενή τοποθέτηση αναφορικά με την υπόθεση που τον φέρει να εμπλέκεται σε διαπραγματεύσεις για δάνειο εταιρείας. Ο ίδιος διέψευσε κατηγορηματικά κάθε προσωπική εμπλοκή, κάνοντας λόγο για «συστηματική προσπάθεια σπίλωσης».

Ο κ. Σιζόπουλος ξεκαθάρισε πως η επίμαχη αλληλογραφία δεν αφορά τον ίδιο αλλά επικοινωνία μεταξύ δικηγόρου και μετόχου της εταιρείας που, όπως είπε, «είχε προχωρήσει σε πλαστογράφηση», με την τράπεζα. «Δεν είναι επικοινωνία του Σιζόπουλου», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η δική του συμβολή περιορίστηκε στη μεταφορά πρότασης διευθέτησης προς την τράπεζα, όταν ενημερώθηκε ότι υπήρχε κίνδυνος λήψης δικαστικών μέτρων εις βάρος των εγγυητών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την τράπεζα έγιναν αποκλειστικά από τον δικηγόρο της εταιρείας και όχι από τον ίδιο. «Άλλο είναι να μεταφέρω μια πρόταση ή να εκφράσω άποψη και άλλο να κάνω τις διαπραγματεύσεις», είπε χαρακτηριστικά.





Απαντώντας σε όσους τον στοχοποιούν, ανέφερε ότι έχει συμβουλευτεί τους δικηγόρους του, οι οποίοι τον προέτρεψαν να μην αποκαλύψει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης πριν την ολοκλήρωση της έρευνας, ώστε να μην παρερμηνευτούν ή αξιοποιηθούν μεροληπτικά. «Δεν γνωρίζω τι θα αποφασίσει ο Γενικός Εισαγγελέας, αλλά ξέρω ότι είμαι αθώος», δήλωσε με έμφαση.

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ σημείωσε ότι ο ίδιος ήταν εκείνος που κατήγγειλε την υπόθεση στην Αστυνομία, επιμένοντας πως αν είχε εμπλοκή δεν θα προχωρούσε σε τέτοια ενέργεια. «Αν είχα οποιαδήποτε συμμετοχή, θα διεκδικούσα τα χρήματα που δικαιούταν η εταιρεία μου. Δεν το έκανα. Αν είχα εμπλοκή, δεν θα πήγαινα ο ίδιος να καταγγείλω την υπόθεση», ανέφερε τονίζοντας «Εγώ ξέρω πόσο καθαρός είμαι, ξέρω ότι είμαι αθώος».

Κλείνοντας, κατήγγειλε ότι στόχος ορισμένων είναι η πολιτική και προσωπική του απαξίωση. «Από ένα σημείο και μετά πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα. Δεν μπορεί επειδή έχουμε διαφωνίες πολιτικές να καίγονται άνθρωποι με τέτοιον τρόπο», είπε.