Καχυποψία χαρακτηρίζουν τις δηλώσεις του προέδρου της τουρκικής βουλής, Νουμάν Κουρτουλμούς, για την ισραηλινή στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο.

«Παρακολουθούμε με προσοχή και ευαισθησία τη στήριξη που δίνεται πρόσφατα σε ορισμένες βάσεις στο νότιο τμήμα της Κύπρου και τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού και πυρομαχικών. Γνωρίζουμε επίσης ότι αυτή η στρατιωτική μεταφορά προς το νότιο τμήμα της Κύπρου δεν είναι μια συνηθισμένη στρατιωτική μεταφορά», δήλωσε εκφράζοντας τη μεγάλη δυσπιστία που επικρατεί στην Τουρκία για τις τελευταίες εξελίξεις.

Εξίσωση με την «εθνική αντίσταση»

Στην ίδια ομιλία, ο Κουρτουλμούς συνέδεσε την τουρκική εθνική πάλη με την ιστορία των Τουρκοκυπρίων, επιχειρώντας να προσδώσει ιστορική νομιμοποίηση στον ρόλο της Άγκυρας στην Κύπρο.

«Αναμφίβολα, οι ήρωες του Εθνικού Αγώνα πριν από την ίδρυση της Δημοκρατίας της Τουρκίας επέδειξαν θάρρος και αποφασιστικότητα. Η θέση της Εθνικής Αντίστασης στην Τουρκία είναι ίδια με τη θέση της Τουρκικής Οργάνωσης Αντίστασης στην ίδρυση της ΤΔΒΚ. Αν δεν υπήρχε το πνεύμα αντίστασης, ούτε η Δημοκρατία της Τουρκίας ούτε η ''ΤΔΒΚ'' θα μπορούσαν να σταθούν σήμερα ως ισχυρά, ελεύθερα και ανεξάρτητα κράτη».

«Προστατευτική» η εισβολή του 1974

Ο Κουρτουλμούς στάθηκε ιδιαίτερα στην τουρκική εισβολή του 1974, αποσκοπώντας στη διαρκή υπενθύμιση του τουρκικού «ρόλου προστάτη».

«Εκείνη την εποχή, ενώ η Αμερική, η Αγγλία και η Ευρώπη δεν συναινούσαν και απειλούσαν, η Τουρκία δεν εγκατέλειψε τη βούλησή της και πραγματοποίησε αποβατική ενέργεια στην Κύπρο για την ανεξαρτησία των Τουρκοκυπρίων. Αν δεν είχε γίνει η Ειρηνευτική Επιχείρηση, ούτε η ''ΤΔΒΚ'' θα είχε ανεξάρτητη ταυτότητα σήμερα, ούτε εμείς θα βρισκόμασταν εδώ».

«Χτίζουμε μια ισχυρή Κύπρο»

Αναφερόμενος στην πορεία της «ΤΔΒΚ», προσέδωσε τόνο «κοινού πεπρωμένου» μεταξύ Τουρκίας και Τουρκοκυπρίων.

«Η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου κάνει σταθερά βήματα προς το να γίνει ισχυρό κράτος. Ό,τι κι αν κάνουν, με τη στήριξη της Τουρκίας, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά, εργαζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για να χτίσουμε μια ισχυρή Κύπρο».





