Με το μήνυμα ότι η «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», όπως αποκαλούν το ψευδοκράτος, βαδίζει προς την κατεύθυνση να αναγνωριστεί ως «Κυπριακό Τουρκικό Κράτος», πραγματοποιήθηκε η συνάντηση 168 Τουρκοκυπρίων μουχτάρηδων στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με Τουρκικά δημοσίευματα, η αποστολή του ψευδοκράτους με τον «υπουργό Εσωτερικών» του ψευδοκράτους Ντουρσούν Ογούζ, έγινε δεκτή στην τουρκική Εθνοσυνέλευση (TBMM) από τον πρόεδρο Νουμάν Κουρτουλμούς.

Ο Κουρτουλμούς, απευθυνόμενος στους μουχτάρηδες, ευχήθηκε «η ΤΔΒΚ να υπάρχει για πάντα ως ισχυρό και ευημερούν κράτος» και τόνισε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Κύπρο, ιδίως τις εξοπλιστικές κινήσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Ο πρόεδρος της TBMM υποστήριξε ότι «τα σχέδια της ΕΟΚΑ του χθες εφαρμόζονται ξανά σήμερα, σε συνδυασμό με σιωνιστικούς στόχους στην Κύπρο». Επαναφέροντας την τουρκική αφήγηση για την εισβολή του 1974, υπογράμμισε πως «αν δεν υπήρχε η Ειρηνευτική Επιχείρηση (όπως αποκαλεί την εισβολή του Αττίλα) , σήμερα εσείς δεν θα ήσασταν εδώ».

Ο Κουρτουλμούς επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας ότι η μόνη ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό είναι η ύπαρξη δύο κρατών. «Είναι πλέον ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέραν της διζωνικής, δικοινοτικής κρατικής υπόστασης με δύο ανεξάρτητες οντότητες», σημείωσε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η διεθνής αναγνώριση του ψευδκοράτους θα ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια.