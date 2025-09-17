Το Ισραήλ παρέδωσε την περασμένη εβδομάδα προηγμένα αντιαεροπορικά συστήματα στην Κύπρο, σε μία δεύτερη αποστολή από τον Δεκέμβριο γεγονός που προκάλεσε πανικό και ανασφάλειας στην Τουρκία η οποία βλέπει με καχυποψία και εχθρότητα την συνεργασία Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας στην περιοχή.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι δηλώσεις του Ενρτογάν ο οποίος προειδοποίησε πως η Τουρκία δεν θα επιτρέψει να καταπατηθούν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και η δήλωση του Προέδρου της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης Νουμάν Κουρτουλμούς που μίλησε για «σχέδια ΕΟΚΑ-Σιωνιστών» κατά Τουρκίας.



Βίντεο που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη έδειξε φορτηγά να περνά από το λιμάνι της Λεμεσού μεταφέροντας εξαρτήματα του συστήματος Barak MX, ενός αεροπορικού συστήματος αναχαίτησης ικανού να πλήξει στόχους σε απόσταση έως 150 χιλιομέτρων.





The video shows the deployment of the Israeli-made Barak MX Cyprus Defense system.#Cyprus https://t.co/M8Oa76Vtlu pic.twitter.com/98C4rUBelx — Greek Report 🇬🇷 (@GreekReporterr) September 12, 2025



Φιλοτουρκικά ΜΜΕ σημειώνουν πως η παράδοση έρχεται λίγους μήνες μετά από άρθρο του Σάι Γκαλ, πρώην αντιπροέδρου της Ισραηλινής Αεροναυπηγικής Βιομηχανίας (IAI), ο οποίος υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να εξετάσει στρατιωτικά σχέδια για «απελευθέρωση» του βόρειου κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου από τις τουρκικές δυνάμεις, σε συντονισμό με Ελλάδα και Κύπρο.



Το Middle East Eye σημειώνει ότι τα συστήματα διαθέτουν εξελιγμένες δυνατότητες παρακολούθησης μέσω 3D ραντάρ με εμβέλεια έως 460 χιλιομέτρων, δημιουργώντας μια «ψηφιακή ομπρέλα» που καλύπτει μεγάλο μέρος του εναέριου χώρου της νότιας Τουρκίας.



Σύμφωνα με τον Τούρκο αναλυτή Άρντα Μεβλουτόγλου, το Barak MX αποτελεί «πολύ πιο επικίνδυνο σύστημα από τους S-300» και ενδέχεται να εξελιχθεί σε βασικό κομμάτι του ισραηλινού δικτύου πληροφοριών στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως εκτιμά, το σύστημα συνιστά σοβαρή απειλή για τις τουρκικές δυνάμεις, καθώς το ραντάρ του μπορεί να εντοπίζει πυρά πυροβολικού, όλμους και ρουκέτες σε απόσταση έως 100 χιλιομέτρων.



Ο απόστρατος ναύαρχος και στέλεχος του τουρκικού CHP, Γιανκί Μπαγκτσίογλου, χαρακτήρισε την ανάπτυξη του συστήματος «παραβίαση του διεθνούς δικαίου» που «απειλεί άμεσα την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας».



Τουρκικές πηγές ασφαλείας δήλωσαν σε ΜΜΕ της χώρας ότι τα συστήματα βρίσκονται επί του παρόντος σε φάση δοκιμών στην αεροπορική βάση Πάφου και δεν έχουν τεθεί ακόμη σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, προσθέτοντας ότι οι επόμενες ισραηλινές αποστολές παρακολουθούνται στενά.



Για τις δυνατότητες του ισραηλινού συστήματος αεράμυνας αλλά και το «Δόγμα Απελευθέρωσης της Κύπρου» μίλησε στην Εκπομπή Πρωτοσέλιδο του Σίγμα ο επισμηναγός ε.α Στέφανος Καραβίδας





