Ανησυχία και θλίψη για τις συστηματικές προσπάθειες δυσφήμισης δημοσιογράφων και των ειδήσεων που παράγουν, «διακινδυνεύοντας τη ζωή τους για να εκπληρώσουν το δικαίωμα του κοινού στην ενημέρωση», εκφράζει ο σύνδεσμος Τ/κ δημοσιογράφων με αφορμή και τρίτο περιστατικό δημοσιοποίησης απειλών κατά δημοσιογράφου.

Πρόκειται για την Πινάρ Μπαρούτ της ηλεκτρονικής εφημερίδας Özgür, η οποία ανάρτησε στο Facebook ότι δέχθηκε απειλές για είδηση που δημοσίευσε σχετικά με την αδειοδότηση ενός νυχτερινού κέντρου.

Ο μοναδικός σκοπός των δημοσιογράφων είναι να μεταφέρουν την αλήθεια στο κοινό, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο σύνδεσμος Τ/κ δημοσιογράφων. «Ωστόσο, τόσο οι ειδήσεις που μεταδίδουμε όσο και τα προγράμματα που παράγουμε στοχοποιούνται και δέχονται σκόπιμες επιθέσεις από άτομα που συνεργάζονται με διάφορους πολιτικούς κύκλους και ομάδες κεφαλαίου. Τόσο η παρεμπόδιση των αποδεκτών της είδησης να απαντήσουν, όσο και η προσπάθεια δυσφήμισης του δημοσιογράφου που την έγραψε, είναι ενέργειες που γίνονται για να αποτρέψουν την αποκάλυψη της αλήθειας».

Οι αναφορές που χρήζουν απάντησης, προστίθεται, θα πρέπει να απαντώνται από αρμόδια άτομα και όχι να αφήνεται να αιωρούνται ερωτήματα.

Ο σύνδεσμος σημειώνει ότι οι προσπάθειες ταπείνωσης των δημοσιογράφων με στόχο την ιδιωτική τους ζωή και τις οικογένειές τους είναι απαράδεκτες, «εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολιτικών και των κύκλων του κεφαλαίου, αποτελούν σαφή επίθεση στο δικαίωμα του κοινού στην πρόσβαση στην πληροφόρηση».

«Είμαστε εργαζόμενοι στον Τύπο που εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, καθοδηγούμενοι από παγκόσμιες δημοσιογραφικές αρχές. Είμαστε εργαζόμενοι στον Τύπο που εργαζόμαστε για να φέρουμε στο κοινό βρώμικες συναλλαγές, διαφθορά, παρατυπίες και αδικίες με τον πιο αντικειμενικό τρόπο», καταλήγει η ανακοίνωση. «Δεν θα ανεχθούμε ούτε έναν συνάδελφο να δυσφημείται, να στοχοποιείται ή να χρησιμοποιείται ως τροφή για βρώμικες συναλλαγές λόγω της δημοσιογραφίας του».

Απειλές πρόσφατα δέχθηκαν ακόμη δύο δημοσιογράφοι για ειδήσεις που αφορούσαν παράνομες δραστηριότητες στα κατεχόμενα, η Τζιανάν Ορουνέρ της Κίπρις ποστασί και ο Χουσείν Εκμεκτζί της Χαμπέρ Κίπρις.

Πηγή: ΚΥΠΕ