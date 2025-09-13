Περίπου 58.000 μαθητές θα προσέλθουν τη Δευτέρα στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα κατεχόμενα.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο «υπουργός παιδείας», Ναζίμ Τσαβούσογλου είπε ότι περίπου 28.000 θα πάνε στο δημοτικό, 25.000 στο γυμνάσιο και λύκειο, και 4.000 στην επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση. Όπως ανέφερε, 29 σχολεία έχουν ανακαινιστεί και έχουν προγραμματιστεί εργασίες για 7 νέα σχολεία, λέγοντας ότι έχουν ξεκινήσει έναν σημαντικό μετασχηματισμό στην εκπαίδευση με μια επένδυση 1,792 δις ΤΛ.

Υπενθύμισε ότι το τ/κ επιμελητήριο αρχιτεκτόνων επιθεώρησε 128 σχολεία για τη στατικότητα και την ασφάλεια εκ των οποίων τα 6 κρίθηκε ότι χρήζουν ενίσχυσης.

Ο κ. Τσαβούσογλου πρόσθεσε ότι στοχεύουν στον περιορισμό του μεγέθους των τάξεων σε όλα τα σχολεία σε όχι περισσότερους από 30 μαθητές. «Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία τάξη να υπερβαίνει τους 30 μαθητές σε κανένα από τα σχολεία μας», είπε.

«Με την ισχυρή υποστήριξη της Τουρκίας», συνέχισε, έχουν κατασκευαστεί 19 νέα σχολεία τα τελευταία χρόνια, ενώ 10 σχολεία κατεδαφίστηκαν και ξαναχτίστηκαν. Προγραμματίζουν δε να χτίσουν 7 νέα σχολεία και όπως είπε, οι προσφορές για το νέο δημοτικό στον Καραβά ολοκληρώνονται, ενώ έχουν καταρτιστεί οι προϋπολογισμοί για νέο δημοτικό στο Κιόνελι και νέο τεχνικό λύκειο στην κατεχόμενη Αμμόχωστο.

Διαβάστε επίσης: Tουρκικός Τύπος για EuroBasket: «Οθωμανική σφαλιάρα και ιστορική συντριβή»

Πηγή: ΚΥΠΕ