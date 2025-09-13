Η νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας στον ημιτελικό του Eurobasket μετατράπηκε σε θρίαμβο στον τουρκικό τύπο, που μιλά για ιστορικό κατόρθωμα μετά από 24 χρόνια, με όρους που ξεπερνούν τα αθλητικά δεδομένα και εισχωρούν στο πεδίο της εθνικής υπερηφάνειας.

Χουριέτ – «Στην Ελλάδα, οι σχολιαστές εντυπωσιάστηκαν από τους 12 γίγαντες»

Η «Χουριέτ» δίνει έμφαση στις αντιδράσεις της ελληνικής πλευράς, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα φοβούνταν τον Σενγκιούν, αλλά δεινοπάθησαν από τον Οσμάν. Η εφημερίδα τονίζει ότι οι «12 Γίγαντες» κατέκτησαν τον σεβασμό ακόμη και των αντιπάλων.

Χουριέτ – «Οι 12 γίγαντες έχουν βάλει στο μάτι το πρωτάθλημα EuroBasket! Αλπερέν Σενγκιούν: «Δεν χορτάσαμε!»

Χουριέτ – «Η Τουρκία έγινε ο εφιάλτης του Σπανούλη δύο φορές φέτος!»

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Ελλάδας, Βασίλης Σπανούλης, χτύπησε τουρκικό τείχος για δεύτερη φορά φέτος, ενώ έχασε επίσης για πέμπτη φορά στου 6 αγώνες που έχει αντιμετωπίσει τον Εργκίν Αταμάν.

Πόστα – «Οι 12 Γίγαντες έγραψαν ιστορία μετά από 24 χρόνια!»

Η «Πόστα» μιλά για «συντριβή της Ελλάδας» και πανηγυρίζει την παρουσία της Τουρκίας στον τελικό, πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια. Ο τόνος είναι θριαμβευτικός, με την αναφορά ότι οι «12 Γίγαντες» όχι μόνο κέρδισαν, αλλά «έγραψαν ιστορία», μετατρέποντας τον ημιτελικό σε μνημείο εθνικής ανάτασης.

Ακσάμ – «Το ελληνικό έπος των 12 γιγάντων»

Η «Ακσάμ» περιγράφει τη νίκη της εθνικής ομάδας μπάσκετ ως «έπος», επισημαίνοντας ότι το κοινό της Ρίγας χειροκρότησε τους Τούρκους για την πρόκριση στον τελικό. Ο ημιτελικός εμφανίζεται ως «παράσταση» των 12 γιγάντων, που από την αρχή μέχρι το τέλος κυριάρχησαν, κατακτώντας το εισιτήριο για τον τελικό ύστερα από 24 χρόνια.

Haber Global – «Θα γίνουμε πρωταθλητές εδώ»

Η «Haber Global» φιλοξενεί δηλώσεις του προπονητή Εργκίν Αταμάν, ο οποίος ξεκαθάρισε πως δεν αρκεί η νίκη επί της Ελλάδας και η πρόκριση στον τελικό, αλλά στόχος είναι το τρόπαιο. Το μήνυμα που προβάλλεται είναι διπλό: εθνική περηφάνια για την πρόκριση και φιλοδοξία για την κορυφή της Ευρώπης.

CNNTurk – «Νικήσαμε την Ελλάδα, τώρα είναι η σειρά της Γερμανίας! Η Τουρκία προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ 2025! Η σύζυγος του Τσεντί Οσμάν, Εμπρού Σαχίν, παίρνει πόζα νίκης!»

Τακβίμ – «Το 12ο θαύμα της Ευρώπης»

Daily Sabah – «Η Τουρκία συντρίβει την Ελλάδα και προκρίνεται στον τελικό του EuroBasket»

Η ειρωνεία του Αλπερέν Σενγκιούλ

Ακόμη και οι ίδιοι οι Τούρκοι παίκτες προέβησαν σε ειρωνικά σχόλια με ιστορικές αναφορές έως υπαινιγμούς που αγγίζουν ζητήματα εθνικά.

Ο νεαρός αστέρας του ΝΒΑ Αλπερέν Σενγκιούν πανηγύρισε με μία ανάρτηση που πήρε διαστάσεις. «Δεν είναι ωραίο το θαλασσινό αεράκι;», έγραψε στο Χ, συνοδεύοντας το μήνυμά του με ένα emoji θάλασσας και φωτογραφία από την κερκίδα των Τούρκων φιλάθλων. Η ειρωνική διατύπωση απέναντι στην Ελλάδα έγινε viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 200.000 likes.

Τουρκιγέ – «Οθωμανική σφαλιάρα στον Έλληνα»

Η «Τουρκιγέ» διάλεξε τον πιο προκλητικό δρόμο, βαφτίζοντας το αποτέλεσμα «οθωμανική σφαλιάρα» στην Ελλάδα. Το αθλητικό αποτέλεσμα αναβαθμίστηκε έτσι σε συμβολικό γεγονός με ιστορικό βάρος.

Haber7 – «Οι 12 Γίγαντες έγραψαν ιστορία! κι ο μπακλαβάς δικός μας, κι ο τελικός επίσης»

Η «Haber7» προτίμησε έναν πιο σκωπτικό τόνο, συνδέοντας το αποτέλεσμα όχι μόνο με το τρόπαιο αλλά και με τον… μπακλαβά. Η αναφορά στο γλυκό, που αποτελεί σημείο πολιτισμικής διαμάχης Ελλάδας–Τουρκίας, ενέταξε τη νίκη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αντιπαράθεσης των δύο χωρών.

Νεφές – «Η Τουρκία, που έκανε κομματάκια την Ελλάδα, στον τελικό του EuroBasket»

Η «Νεφές» τόνισε τη συντριπτική διάσταση της αναμέτρησης με σκληρή γλώσσα: «Η Τουρκία έκανε κομματάκια την Ελλάδα».

Τζουμχουριέτ – «Η Ελλάδα υπέστη τη βαρύτερη ήττα της στο Ευρωμπάσκετ εδώ και 32 χρόνια!»

Η αντιπολιτευόμενη «Τζουμχουριέτ» δεν εστίασε στη θριαμβολογία, αλλά στο ιστορικό ρεκόρ της ήττας της Ελλάδας. Υπογράμμισε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη ελληνική ήττα εδώ και 32 χρόνια στο EuroBasket, προβάλλοντας με μία φωτογραφία το ρόλο του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που δεν μπόρεσε να αποτρέψει την κατάρρευση.

«Σβήσαμε την Ελλάδα στο γήπεδο»

Η φράση αυτή φιγουράρει στα περισσότερα τουρκικά μέσα, πάντως, σήμερα και συμπυκνώνει τη διάθεση του Τύπου: το αποτέλεσμα παρουσιάζεται όχι μόνο ως αθλητική υπεροχή, αλλά και ως συμβολική «εξάλειψη» του αντιπάλου. Τα περισσότερα τουρκικά δημοσιεύματα μιλούν για «συντριβή της Ελλάδας» και στέκονται στη διαφορά του σκορ.

Οι τίτλοι μιλούν για «μεγαλοπρεπή νίκη» και ο θρίαμβος παίρνει διαστάσεις εθνικής δικαίωσης.

Σε γιγαντοοθόνες παρακολούθησε η Τουρκία την πρόκρισή της

Σε πολλές περιοχές της Τουρκίας οι τοπικές αρχές είχαν στήσει χθες το βράδυ γιγαντοοθόνες για να παρακολουθήσουν οι κάτοικοι τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ της Τουρκίας με την Ελλάδα. Στην πρωτεύουσα Άγκυρα, στη Μανίσα, στο Τσάνκιρι, στη Ραιδεστό και σε πολλές άλλες πόλεις της Τουρκίας.

Ανεπιθύμητα γεγονότα μετά τον αγώνα

Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι ιστοσελίδες Haber Aktuel και Haberler, η γιορτινή ατμόσφαιρα αμαυρώθηκε από επεισόδια έξω από το γήπεδο. Έλληνες και Τούρκοι οπαδοί συνεπλάκησαν, με πλάνα που φέρεται να δείχνουν -κατά τα τουρκικά ΜΜΕ- έναν Έλληνα οπαδό να επιτίθεται σε Τούρκο. Τα περιστατικά χαρακτηρίζονται «ατυχή» και «δυσάρεστα», σκιάζοντας την πανηγυρική πρόκριση.

«Δεν μπόρεσαν να χωνέψουν την ήττα» γράφει χαρακτηριστικά η ιστοσελίδα Χαμπερλέρ.

Το τηλεφώνημα του Ερντογάν στον Αταμάν

Η αθλητική νίκη δεν έμεινε μόνο στα γήπεδα· απέκτησε και πολιτικό πρόσημο, καθώς ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ομοσπονδιακό προπονητή Εργκίν Αταμάν για να τον συγχαρεί.

«Πραγματικά ένιωσα μεγάλη χαρά. Σας συγχαίρω θερμά που μας χαρίσατε αυτή τη συγκίνηση. Στέλνω τις ευχές μου σε εσάς και σε όλα τα παιδιά της ομάδας».

Ο Αταμάν απάντησε με έμφαση ότι ο στόχος είναι πλέον η κορυφή.

«Την Κυριακή παίζουμε τον τελικό με τη Γερμανία. Ελπίζουμε να κερδίσουμε κι αυτόν. Η δεύτερη θέση δεν μας ικανοποιεί». Οι διεθνείς δέχθηκαν τα συγχαρητήρια του Ερντογάν με χειροκροτήματα.