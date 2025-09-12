Η είδηση για την προμήθεια και —κατά τις αναφορές— την αθόρυβη παράδοση ισραηλινού συστήματος αεροπορικής άμυνας στην Κύπρο πυροδότησε στην Τουρκία μια νέα σειρά σχολίων: από φιλοκυβερνητικά μέσα που μεταφέρουν την πληροφορία με επιφύλαξη, έως αναλυτές και απόστρατους αξιωματικούς που βλέπουν σε αυτήν μια τεχνολογική και γεωπολιτική υπέρβαση σε σχέση με τα παλιά S-300.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας Χουριέτ με τίτλο «Αθόρυβη παράδοση από το Ισραήλ στην Ε/Κ ΔΝΚ» καταγράφεται η εκδοχή σύμφωνα με την οποία το ισραηλινό σύστημα Barak MX κατέφθασε στο λιμάνι της Λεμεσού και μεταφέρθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας προς εγκαταστάσεις της νότιας διοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το δημοσίευμα παραθέτει τα σχετικά ρεπορτάζ του ε/κ Τύπου, σημειώνοντας ότι οι ε/κ Αρχές δεν έχουν ακόμη εκδώσει επίσημη ανακοίνωση.

Αρντά Μεβλούτογλου: Πολύ πιο επικίνδυνο από τους S-300

Στην ανάρτηση του αναλυτή Αρντά Μεβλούτογλου επισημαίνεται ότι το Barak MX υπερβαίνει τεχνολογικά το S-300, που είχε παραγγείλει παλαιότερα η ε/κ πλευρά από τη Ρωσία, αλλά δεν παρέλαβε λόγω των τουρκικών πιέσεων. Το επιχείρημα εστιάζει στο 3D MMR ραντάρ με τεχνολογία AESA του συστήματος, το οποίο, πέρα από αεροπορική άμυνα, προσφέρει στην πλευρά που το διαθέτει πολύτιμα δεδομένα στο δίκτυο πληροφοριών —ιδιαίτερα σε συνεργασία με το ισραηλινό ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance).

Ο σχολιαστής τονίζει ότι πρόκειται όχι απλά για πυρομαχικά άμυνας, αλλά για στοιχείο «σύνδεσης» στο ισραηλινό δίκτυο πληροφοριών —μιας υποδομής με ευρύτερες συνέπειες στην περιοχή.

«Αυτό το σύστημα είναι πολύ πιο επικίνδυνο από το S-300 που είχε παραγγείλει η Ε/Κ ΔΝΚ από τη Ρωσία το 1997 και το οποίο δεν είχε μπορέσει να παραλάβει ως αποτέλεσμα της έντονης στρατιωτικής και διπλωματικής πίεσης της Τουρκίας.

Ταυτόχρονα, με το ραντάρ 3D MMR με τεχνολογία AESA που διαθέτει, αποτελεί σημαντικό μέσο για το δίκτυο πληροφοριών του Ισραήλ».

Τζεμ Γκιουρντενίζ – Πατέρας Γαλάζιας Πατρίδας:

Ο απόστρατος αξιωματικός Τζεμ Γκιουρντενίζ σχολιάζει την εξέλιξη σε συνδυασμό με πρόσφατες νομοθετικές και διπλωματικές κινήσεις —όπως προτάσεις στο αμερικανικό Κογκρέσο για περιορισμούς πωλήσεων όπλων στην Τουρκία και την ενίσχυση του τριγώνου Ελλάδα–Κύπρος–Ισραήλ. Στο σχόλιο-πλαίσιο που αναπτύσσει, η παράδοση του Barak MX εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχήμα που στοχεύει στη συστημική αποδυνάμωση της τουρκικής θέσης στην Ανατολική Μεσόγειο: τεχνολογική ενίσχυση της Κύπρου, αυξημένη αμερικανο-ισραηλινή στήριξη, και πολιτικές πρωτοβουλίες που ασκούν πρόσθετη πίεση στην Άγκυρα.

«Καθώς στην Τουρκία συζητούνται σενάρια περί επίθεσης του Ισραήλ κατά της μητέρας πατρίδας μας, ο ε/κ τύπος ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ παρέδωσε το σύστημα αεροπορικής άμυνας Barak MX στην Ε/Κ Διοίκηση Νότιας Κύπρου», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι η κίνηση αυτή δεν είναι απομονωμένη.

Σύγκριση με τους S-300

Στην τουρκική συζήτηση, οι συγκρίσεις επικεντρώνονται σε δύο άξονες: τεχνολογία και πολιτικός συμβολισμός. Τα S-300 θεωρούνταν παλαιότερα μια «μοχλός αποτροπής» με βαρόμετρο στην ισορροπία δυνάμεων της Μεγαλονήσου· το Barak MX αποδεικνύεται, κατά τους σχολιαστές, πιο ευέλικτο, με σύγχρονα ραντάρ AESA και δικτυακές δυνατότητες που το καθιστούν «πιο επικίνδυνο» από το S-300 σε όρους συλλογής πληροφοριών και ενσωμάτωσης σε περιφερειακά συστήματα άμυνας.

Το S-300 είχε μεγάλο συμβολισμό στην εποχή του· το Barak MX προσθέτει πλέον την ψηφιακή διάσταση, καθιστώντας την αεράμυνα της Κύπρου όχι μόνον αποτρεπτική, αλλά και «ενημερωμένη» σε συνεργασία με το Ισραήλ.

Στην τουρκική ανάγνωση, η προμήθεια του Barak MX στην ε/κ πλευρά δεν είναι μόνο μια τεχνική αναβάθμιση: είναι πολιτικό μήνυμα, στοιχείο ενδυνάμωσης συμμαχιών και πιθανός πολλαπλασιαστής πληροφοριών για το τρίγωνο Ελλάδα–Κύπρος–Ισραήλ.