Με την άφιξη των ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων Barak MX, η αεράμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας αναβαθμίζεται ουσιαστικά, αποκτώντας τη δυνατότητα αποτελεσματικής παρακολούθησης και εμπλοκής στόχων σε μεγάλα, μεσαία και χαμηλά ύψη, ενισχύοντας την προστασία του εναέριου χώρου της χώρας.

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και ανοικτές πηγές, το ισραηλινό σύστημα ενδεχομένως να έχει ήδη μεταφερθεί στην Κύπρο και πλέον αναμένεται η πλήρης επιχειρησιακή του ετοιμότητα.

Με την προσθήκη των νέων συστημάτων Barak MX, η αεράμυνα της χώρας μας θα αποκτήσει μια πολυεπίπεδη δομή που καλύπτει πλήρως το φάσμα των εναέριων απειλών.

Σε επίπεδο SHORAD (Short Range Air Defence), η Κύπρος διαθέτει τους αντιαεροπορικούς πυραύλους Mistral-3 σε συνδυασμό με το σύστημα διοίκησης και ελέγχου Licorne C2, το οποίο επιτρέπει ταχεία αντίδραση και αποτελεσματική συνεργασία με τα υπόλοιπα μέσα.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Φρουρά διαθέτει πέραν του μονού εκτοξευτή και τον διπλό εκτοξευτή Mistral γνωστό και ως «Atlas» σε οχήματα Pinzgauer 6X6, ενώ διαθέτει και διπλό εκτοξευτή SIMBAD στο Περιπολικό Ανοιχτής Θάλασσας «Αρχιπλοίαρχος Ιωαννίδης» και στο πλοίο Γενικής Υποστήριξης «Αλάσια».

Επιπλέον στο μικρό-μεσαίο βεληνεκές υπάρχει το σύστημα “ΟΘΕΛΛΟΣ” το οποίο περιλαμβάνει τους πυραύλους Aspide 2000 με εμβέλεια περίπου 25 χιλιομέτρων, καθώς και τα δίδυμα αντιαεροπορικά πυροβόλα Oerlikon των 35 χιλιοστών, τα οποία παρέχουν σημειακή άμυνα σε αποστάσεις έως 4 χιλιομέτρων.

Την εικόνα στο επίπεδο αυτό συμπληρώνουν τα ρωσικής προέλευσης TOR M1, με δυνατότητες εμπλοκής στόχων σε αποστάσεις 10-12 χιλιομέτρων.

Στο μεσαίο βεληνεκές MRAD (Medium Range Air Defence), η Εθνική Φρουρά διαθέτει τα Buk M1-2, με μέγιστη εμβέλεια περίπου 40 χιλιομέτρων, καθώς και την έκδοση μεσαίου βεληνεκούς του Barak MX, η οποία επεκτείνει την κάλυψη σε αποστάσεις μεταξύ 40 και 70 χιλιομέτρων.

Τέλος, στο επίπεδο LRAD (Long Range Air Defence), το σύστημα Barak MX παρέχει τη δυνατότητα χρήσης του πυραύλου ER (Extended Range), ο οποίος μπορεί να πλήξει στόχους σε αποστάσεις έως και 150 χιλιομέτρων, προσφέροντας έτσι σημαντικές δυνατότητες έγκαιρης αναχαίτισης απειλών μεγάλης εμβέλειας συμπεριλαμβανομένων και βαλιστικών απειλών.

Όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, η φιλοσοφία της αντιαεροπορικής άμυνας της Κύπρου, αναμένεται να αλλάξει ριζικά. Η απόκτηση σύγχρονων δυτικών συστημάτων, τα οποία μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά στον σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική και την εφαρμογή τους, θα επιτρέψει την πλήρη υλοποίηση του δόγματος της δικτυο-κεντρικότητας στην πράξη.

Με αυτά τα δεδομένα, η Κύπρος θα διαθέτει ένα ενιαίο, διασυνδεδεμένο σύστημα αεράμυνας, όπου οι αισθητήρες, τα κέντρα διοίκησης και τα μέσα εμπλοκής θα λειτουργούν συνδυαστικά σε πραγματικό χρόνο. Φυσικά, μια τέτοια προσέγγιση δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ύπαρξη κατάλληλων μέσων επιτήρησης

Πηγή: defenceredefined.com