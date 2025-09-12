«Έφυγε» απ’ τη ζωή ο Τάκης Τσαγκάρης, πρώην Αξιωματικός Κυπριακού Στρατού και μέλος του Εφεδρικού Σώματος. Ο Τάκης Τσαγγάρης, έγραψε το βιβλίο «Η μαρτυρία μου 1955-1974».

Σε συνέντευξη που έδωσε στο ΣΙΓΜΑ το 2018 ο Τάκης Τσαγκάρης, αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της Κυπριακής τραγωδίας, υποστηρίζοντας ότι ο Νίκος Σαμψών έσωσε Μακαριακούς και υπήρξε θύμα της ΕΟΚΑ Β' που προσπάθησαν να τον εντάξουν, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε σε μια συνομιλία που είχε με υπάλληλο της Αμερικανικής πρεσβείας στην Κύπρο, πριν το πραξικόπημα.

Ο Τσαγκάρης υπηρέτησε ως διοικητής του Τρίτου Λόχου και ανώτερος υπαστυνόμος την περίοδο του πραξικοπήματος και της εισβολής.

