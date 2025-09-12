Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, θα έχει σήμερα στις 12 το μεσημέρι η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Η κ. Ολγκίν, η οποία βρίσκεται στο νησί για ένα νέο κύκλο επαφών, θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ.

Όπως ανακοινώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, η συνάντησή της με τον κ. Τατάρ θα πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε χθες πως η δική μας πλευρά είναι έτοιμη για θετικές εξελίξεις στη Νέα Υόρκη που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των συνομιλιών, σημειώνοντας ότι θεωρεί θετική την επίσκεψη της Μαρία Άνχελα Ολγκίν στην Κύπρο.

Θεωρώ θετικό ότι η κ. Ολγκίν έρχεται στην Κύπρο, παρόλο που προέκυψε ένα προσωπικό θέμα και έπρεπε να αναβάλει την προηγούμενη της επίσκεψη», επεσήμανε.

«Επέμεινε, διευθετήθηκε η κάθοδός της, έτσι ώστε να γίνει εκείνη η αναγκαία προεργασία, ευελπιστώντας να έχουμε θετικά αποτελέσματα στη συνάντηση της Νέας Υόρκης», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πρόσθεσε ότι η παρουσία της κ. Ολγκίν εδώ δείχνει και «την ισχυρή βούληση, την πολιτική δέσμευση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να υπάρξουν θετικές εξελίξεις».

«Από δικής μας πλευράς είμαστε έτοιμοι για τέτοιου είδους θετικές εξελίξεις που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των συνομιλιών», ανέφερε.

