Ο αναλυτής-αρθρογράφος Michael Rubin, σε άρθρο του στην Washington Examiner, καλεί τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διορθώσει τα «λάθη» των προκατόχων του στη διαχείριση της τουρκικής κατοχής της Κύπρου.

Ο Rubin υπενθυμίζει ότι τα τελευταία χρόνια, η Ουάσιγκτον επέτρεψε στον Ερσίν Τατάρ, ηγέτη του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα, να ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη και να έχει επαφές με αξιωματούχους του ΟΗΕ και άλλους ηγέτες. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η πρακτική όχι μόνο υπονομεύει την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και δημιουργεί κινδύνους ασφαλείας, καθώς η βόρεια Κύπρος έχει μετατραπεί σε κόμβο ξεπλύματος χρήματος και σε ασφαλές καταφύγιο για τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως η Χεζμπολάχ.

Ο αρθρογράφος κατηγορεί τον πρώην ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν ότι χορήγησε βίζα στον Τατάρ με τουρκικό διαβατήριο, αποφεύγοντας να απαιτήσει την αναγνώριση της κυπριακής κυριαρχίας. Υπογραμμίζει ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα: οι ηγέτες του βορρά να ταξιδεύουν μόνο με διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλιώς να τους αρνείται η είσοδος στις ΗΠΑ.

Η Κύπρος, τονίζει ο Rubin, αποτελεί σταθερό σύμμαχο και στρατηγικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο, με διαχρονική στήριξη τόσο από Δημοκρατικούς όσο και από Ρεπουμπλικανούς. Ο Ρούμπιο, καταλήγει, έχει τώρα την ευκαιρία να μην επαναλάβει το λάθος της υπονόμευσης μιας σχέσης που χτίστηκε με κόπο και να κλείσει την «πόρτα» στο ψευδοκράτος εντός του ΟΗΕ.



