Ο «υπουργός δημοσίων έργων και μεταφορών», Ερχάν Αρικλί, απάντησε στους ισχυρισμούς ότι οι κάμερες ελέγχου ταχύτητας έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, προτρέποντας τους οδηγούς να το διαπιστώσουν μόνοι τους, λέγοντας «πάτα γκάζι και πέρασε με ταχύτητα».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναδημοσίευσαν την Τετάρτη τουρκοκυπριακές ιστοσελίδες, ο κ. Αρικλί τοποθετήθηκε απέναντι σε δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι «οι κάμερες ελέγχου ταχύτητας δεν λειτουργούν» και πως το «δημόσιο» υπέστη οικονομική ζημία ύψους 92 εκατομμυρίων μέσα σε δύο μήνες λόγω της μη είσπραξης προστίμων.

Σχολιάζοντας την υποτιθέμενη οικονομική ζημία, ανέφερε πως «το να λες ότι το κράτος ζημιώνεται επειδή δεν μπορεί να εισπράξει πρόστιμα είναι θέμα ξεχωριστής ευφυΐας και ηθικής αντίληψης».

Στη συνέχεια, απευθύνθηκε στους οδηγούς, γράφοντας: «Ο τρόπος για να ελέγξετε αν λειτουργούν ή όχι είναι απλός. Πάτα γκάζι και πέρασε με ταχύτητα από δίπλα τους. Στο τέλος του μήνα, όταν θα λογαριαστείς με το πορτοφόλι σου, να θυμηθείς αυτούς που σε παραπλάνησαν».

Πηγή: ΚΥΠΕ