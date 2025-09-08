Είναι ξεκάθαρη η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) με το ψήφισμα που θα συζητηθεί στην τρέχουσα Ολομέλεια για την παράνομη κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα, ανέφεραν τη Δευτέρα οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Λουκάς Φουρλάς και Μιχάλης Χατζηπαντέλα, στο πλαίσιο ενημέρωσης της κυπριακής δημοσιογραφικής αποστολής που καλύπτει την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο.

Ο Λουκάς Φουρλάς ανέφερε ότι το ΕΛΚ ετοίμασε το προσχέδιο του ψηφίσματος για την παράνομη κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει διαπραγμάτευση με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες του ΕΚ για την τελική μορφή του ψηφίσματος, το οποίο θα τεθεί προς ψήφιση την προσεχή Πέμπτη, την τελευταία ημέρα της τρέχουσας Ολομέλειας. Χαρακτήρισε ακόμη το ψήφισμα ως «επείγον», προσθέτοντας ότι θέτει την Τουρκία ενώπιον των ευθυνών της και τη θεωρεί ως τρίτη χώρα.

Εν συνεχεία, ο κ. Φουρλάς ανέγνωσε το προσχέδιο του ψηφίσματος, σύμφωνα με το οποίο «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει έντονα την παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη κράτηση πέντε Ελλήνων Κυπρίων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το κατοχικό καθεστώς, όταν επισκέφθηκαν τις περιουσίες τους». Ακόμη, επισημαίνεται ότι «η κράτηση συνεχίζεται χωρίς αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία με αποφάσεις ενός μη αναγνωρισμένου δικαστηρίου και ότι οι κρατούμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, έλλειψης ιατρικής περίθαλψης, κάτι που συνιστά απάνθρωπη μεταχείριση».

Ακόμη, αναφέρεται πως «το Κοινοβούλιο ζητά την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των πέντε πολιτών και τον τερματισμό όλων των αυθαίρετων διώξεων, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει διπλωματικά, πολιτικά και νομικά μέτρα σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και άλλους διεθνούς φορείς για την απελευθέρωσή τους, εκφράζει στήριξη προς τη Δημοκρατία της Κύπρου, ώστε να κινηθεί νομικά ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της Τουρκίας».

Προστίθεται πως «(το ΕΚ) υπενθυμίζει ότι η Τουρκία φέρει την πλήρη ευθύνη για τις πράξεις του κατοχικού καθεστώτος και ότι η συνεχιζόμενη κατοχή συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και εμπόδιο για την ειρήνη, τη σταθερότητα και τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας».

Τέλος, σημειώνεται πως «(το ΕΚ) επαναβεβαιώνει την αλληλεγγύη του με την Κυπριακή Δημοκρατία και τους πολίτες της».

Ο Λουκάς Φουρλάς σημείωσε ότι με το εν λόγω ψήφισμα «κάνουμε ξεκάθαρη τη θέση του Κοινοβουλίου απέναντι στο συγκεκριμένο θέμα».

«Στα θέματα της Κύπρου οφείλουμε να είμαστε μια φωνή και οι έξι (Κύπριοι Ευρωβουλευτές)», τόνισε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι και οι έξι θα ταχθούν υπέρ του ψηφίσματος στο πλαίσιο των πολιτικών τους ομάδων.

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Χατζηπαντέλα ανέφερε ότι εξασφάλισε χρόνο για παρέμβαση στην Ολομέλεια αναφορικά με το θέμα των πυρκαγιών, ενώ ο Λουκάς Φουρλάς είπε ότι ως Πρόεδρος της Επιτροπής του ΕΚ για τις σχέσεις ΕΕ-Σερβίας θα κάνει παρέμβαση για τις ταραχές στη Σερβία.

Επιπρόσθετα, ο κ. Χατζηπαντέλα σημείωσε ότι η Κύπρος δικαιούται να υποβάλει αίτηση στο Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να διεκδικήσει αποζημιώσεις για τις πυρκαγιές σε διάστημα 12 εβδομάδων από την εκδήλωση των πυρκαγιών. «Εμείς ενημερώσαμε επίσημα την Κυβέρνηση γι’ αυτό το θέμα», ανέφερε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Κύπρος θα υποβάλει σχετική αίτηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ