Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα προσέλθει στην τριμερή της Νέας Υόρκης με ειλικρινή βούληση, που θα διευκολύνει την αποστολή της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, και θα ανοίξει το δρόμο που θα οδηγεί σε επανέναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε την Κυριακή ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου.

Σε επιμνημόσυνο λόγο του, στο εθνικό μνημόσυνο των ηρώων της κοινότητας Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας, στον Μητροπολιτικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στην Κοκκινοτριμιθιά, ο κ. Αντωνίου είπε ότι «εργαζόμαστε με ζητούμενο την επίλυση του Κυπριακού κατά τρόπο που θα οδηγεί σε μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, χωρίς εγγυητές με επεμβατικά δικαιώματα, και θα επιτρέπει στους νόμιμους κατοίκους του, να ζουν, να εργάζονται και να δημιουργούν, σε συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας».

«Αυτός είναι ο ύψιστος στόχος μας. Και η θυσία των ηρώων μας αποτελεί πηγή έμπνευσης, σημείο αναφοράς και χρέος ζωής», σημείωσε.

Επεσήμανε πως «με διεκδικητικό ρεαλισμό, με αυτοπεποίθηση και τη βαθύτατη πεποίθηση ότι οφείλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας μια πατρίδα ελεύθερη, θα εξαντλήσουμε κάθε διαπραγματευτική δυνατότητα, ώστε να ανατρέψουμε το επικίνδυνο στάτους κβο, να απαλλάξουμε τη χώρα μας από τον κατοχικό στρατό και να θεμελιώσουμε ένα μέλλον βιώσιμο και ασφαλές».

«Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που υπάρχουν, όμως, τα πράγματα ποτέ δεν υπήρξαν εύκολα για την πλευρά μας», πρόσθεσε.

Εξάλλου, σημείωσε ότι «είναι μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον και μετά από τις επίμονες προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας που ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών διόρισε Προσωπική Απεσταλμένη και συγκάλεσε δύο άτυπες διευρυμένες συναντήσεις για το Κυπριακό».

Πρόσθεσε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά επενδύει στην προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στηρίζει τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει, για να συμπληρώσει ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προσέλθει και στην τριμερή της Νέας Υόρκης, με ειλικρινή βούληση, που θα διευκολύνει την αποστολή της κ. Ολγκίν και θα ανοίξει τον δρόμο που θα οδηγεί σε επανέναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στους ήρωες της κοινότητας Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας, λέγοντας ότι «οι άνθρωποι αυτοί, μαζί με χιλιάδες άλλους συμπατριώτες μας, έγιναν τα θύματα του ασύγγνωστου εγκλήματος που διαπράχθηκε πριν από 51 ολόκληρα χρόνια σε βάρος της πατρίδας μας».

Όπως είπε «η φιλοπρόοδη κοινότητα Αγίου Αμβροσίου μια από τις μεγαλύτερες της επαρχίας Κερύνειας, με γνωστή ιστορία δέκα και πλέον χιλιάδων χρόνων, υπέστη βαρύ πλήγμα από την βάρβαρη τουρκική εισβολή», για να προσθέσει ότι «συνολικά δεκατρείς άντρες της κοινότητας χάθηκαν εκείνο το μαύρο καλοκαίρι, που άλλαξε τη ζωή σχεδόν κάθε κυπριακής οικογένειας».

« Έξι από αυτούς», συνέχισε, «έχουν ταυτοποιηθεί ως πεσόντες, ενώ άγνωστη παραμένει η τύχη των υπολοίπων επτά, οι οποίοι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι».

Πηγή: ΚΥΠΕ