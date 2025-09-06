Ξεχειλίζει η οργή των Δερυνειωτών, για τον εποικισμό της γης τους, που προνήγειλλε η Τουρκία. Η Άγκυρα διογκώνει το έγκλημα στην Κύπρο, φέρνοντας στο νησί χιλιάδες εποίκους.

Κραυγή απόγνωσης από τον Δήμαρχο Δερύνειας που ζητεί τη λήψη μέτρων για το νέο τουρκικό σχέδιο εποικισμού της Κύπρου.

Ο σχεδιασμός της Τουρκίας περιλαμβάνει την ανέγερση περίπου 6.500 χιλιάδων κατοικιών σε περισσότερες από 12 περιοχές, στις οποίες θα στεγαστούν έποικοι, με το πρόσχημα της κοινωνικής στέγασης.

Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας ευελπιστεί, ότι «ούτε αυτό το έγκλημα της Τουρκίας θα μείνει ατιμώρητο. «Αναμένουμε από τον πολιτικό κόσμο να στηρίξει με ενότητα και αποφασιστικότητα το αίτημα μας, όχι μόνο για τον αδηφάγο επεκτατισμό στη Δερύνεια, αλλά και σε όλη την κατεχόμενη γη μας, στην Αμμόχωστο, στην Κερύνεια, στο Τρίκωμο, στη Λευκωσία, στη Μόρφου, στην Καρπασία και σε κάθε γωνιά της κατεχόμενης Κύπρου που στενάζει υπό την κατοχή επί μισό αιώνα»

Ο Δήμος δηλώνει έτοιμος να συνδράμει σε οποιαδήποτε ενέργεια της Κυβέρνησης, που θα έχει στόχο την αντίδραση και την αποτροπή της νέας προκλητικής ενέργειας.

Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας καταδικάζει με τον πλέον απερίφραστο τρόπο την παράνομη και πολυδιαφημιζόμενη ανέγερση 1.192 πολυτελών κατοικιών στην κατεχόμενη γη της Δερύνειας.

«Η εν λόγω παράνομη οικιστική ανάπτυξη προχωρεί σε ελληνοκυπριακή γη, σε μια περιοχή που ποτίστηκε με το αίμα αθώων θυμάτων τόσο κατά τη βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974, όσο και το 1996, με τη στυγνή δολοφονία του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού. Η γη μας δεν ξεπουλιέται και δεν χαρίζεται».

Οι αναπτύξεις στα κατεχόμενα αναμένεται να γίνουν μάλιστα με τουρκικό χρήμα μέσω της κρατικής εταιρείας οικοδομών ΤΟΚΙ, η οποία λαμβάνει χρηματοδότηση, από την Κυβέρνηση της Άγκυρας.

«Η Τουρκία και το ψευδοκράτος, για ακόμη μία φορά, αποδεικνύουν πως ο επεκτατισμός παραμένει η μόνη τους προτεραιότητα, αδιαφορώντας για το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα» ανέφερε ο δήμαρχος.

Όπως είχε δηλώσει ο ψευδοπρωθυπουργός τα έργα θα άρχιζαν το 2024, ενώ ήδη έχει τοποθετηθεί ο θεμέλιος λίθος στη Μόρφου.