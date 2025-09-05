Ο Ερσίν Τατάρ ισχυρίστηκε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προκαλεί εσκεμμένα μεγάλες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία στα σημεία διέλευσης, κάνοντας λόγο για πολιτική «εκβιασμού».

Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Τατάρ υποστήριξε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά μειώνει το προσωπικό και επιβραδύνει σκόπιμα τις διαδικασίες ελέγχου, ιδιαίτερα τις ημέρες αιχμής, μετατρέποντας τις διελεύσεις σε «δοκιμασία». Ισχυρίστηκε ακόμα ότι η κατάσταση αυτή αποτελεί «συνειδητή πολιτική της ηγεσίας των Ελληνοκυπρίων, με στόχο την άσκηση πίεσης».

Επανέλαβε την πρότασή του για τη διάνοιξη ενός νέου σημείου διέλευσης για οχήματα στην περιοχή της Μια Μηλιά, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση αυτή είχε θετική ανταπόκριση από τη διεθνή κοινότητα. Ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι η ε/κ πλευρά εμποδίζει την υλοποίησή της, θέτοντας ως προϋποθέσεις τη δημιουργία διαδρόμων διέλευσης προς τα Κόκκινα και σε τμήμα της νεκρής ζώνης, όρους που χαρακτήρισε «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» με στόχο την απόκτηση εδαφικού και στρατιωτικού πλεονεκτήματος.

Νωρίτερα, η «αστυνομία» στα κατεχόμενα είχε εκδώσει ανακοίνωση, αποδίδοντας τις μεγάλες ουρές στον Άγιο Δομέτιο στη μείωση των λωρίδων ελέγχου από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στη δήλωσή του, ο κ. Τατάρ ανέφερε επίσης στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία στα εννέα υφιστάμενα οδοφράγματα πραγματοποιούνται ετησίως περίπου 8,5 εκατομμύρια διελεύσεις, με το 65% των διελεύσεων οχημάτων να γίνεται από τον Άγιο Δομέτιο. Τέλος, επέκρινε και την τουρκοκυπριακή αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι με την κριτική της «κανονικοποιεί τη σκληρή στάση της ελληνοκυπριακής ηγεσίας».

Σημειώνεται ότι χθες, με αφορμή τη θρησκευτική εορτή και την αργία στο «δημόσιο», παρατηρήθηκαν μεγάλες ουρές οχημάτων και ατόμων στα οδοφράγματα, κυρίως σε αυτό του Αγίου Δομετίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ