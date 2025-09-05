Σειρά ισχυρισμών ότι οι αναφορές σε εισβολή και κατοχή δεν έχουν βάση και ότι η ε/κ πλευρά παραπλανάει τη διεθνή κοινότητα, προβάλλονται σε επιστολή που διαβίβασε η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη στις 3 Σεπτεμβρίου 2025 (S/2025/552), με την οποία κυκλοφόρησε στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης κείμενο του «εκπροσώπου» των Τουρκοκυπρίων, Μουράτ Σοϊσάλ.

Η επιστολή απαντά σε δήλωση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη συζήτηση του ΣΑΗΕ για τις “Γυναίκες, Ειρήνη και την Ασφάλεια”.

Ο κ. Σοϊσάλ προβάλλει τον ισχυρισμό ότι «η ελληνοκυπριακή πλευρά εκμεταλλεύεται την απουσία της τουρκοκυπριακής πλευράς από τα διεθνή φόρα προκειμένου να παραπλανήσει τη διεθνή κοινότητα» και «να αποδώσει μονομερώς ευθύνες». Υποστηρίζει ότι οι αναφορές σε «εισβολή» και «κατοχή» δεν έχουν βάση, καθώς «καμία απόφαση του ΣΑ Ηνωμένων Εθνών δεν χαρακτηρίζει την τουρκική επέμβαση του 1974, στο πλαίσιο των Συνθηκών του 1959, ως εισβολή».

Περαιτέρω ισχυρίζεται ότι «η εγγυήτρια Τουρκία αναγκάστηκε να επέμβει μετά από 11 χρόνια που υπέφεραν οι Τουρκοκύπριοι και μετά την απόπειρα πραξικοπήματος». Η ενέργεια αυτή, υποστηρίζει, «έφερε ειρήνη στο νησί».

Αναφέρει ότι «λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες του παρελθόντος και τα ανθρώπινα δεινά που προκάλεσαν οι πρόσφατες συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το σύστημα εγγύησης στην Κύπρο είναι σήμερα πιο επίκαιρο και απαραίτητο από ποτέ».

Κλείνοντας καλεί την ελληνοκυπριακή πλευρά «να υιοθετήσει μια ειλικρινή προσέγγιση για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος με βάση την τρέχουσα πραγματικότητα του νησιού, η οποία, μεταξύ άλλων, θα σέβεται τα εγγενή δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού».

Πηγή: ΚΥΠΕ