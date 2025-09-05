Σε καταγγελία για παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης στην υγεία ενός εκ των πέντε Ελληνοκυπρίων που κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα προέβη η Σιλά Ουσάρ Ιντζιρλί, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ). Οπως είπε, ο Ε/κ αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα υγείας και η «διοίκηση των φυλακών» καθυστέρησε την πρόσβασή του σε απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή.

Σε δήλωσή της που μετέδωσαν το βράδυ της Παρασκευής τα ηλεκτρονικά τ/κ ΜΜΕ, η κα Ιντζιρλί χαρακτήρισε την κατάσταση «απαράδεκτη», τονίζοντας πως «η στέρηση του δικαιώματος στην υγεία από ασθενείς κρατούμενους συνιστά έγκλημα» και καθιστά συνένοχους όσους δεν προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες.

«Η δικαστική διαδικασία πρέπει να διεξάγεται με τρόπο που να σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όπως ορίζουν το διεθνές δίκαιο και οι δικοί μας νόμοι», κατέληξε.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε συνέχεια και άλλων αντιδράσεων, όπως αυτή του Ασίμ Ακάνσοι, επίσης από το ΡΤΚ, ο οποίος επέκρινε την πρακτική της μεταγωγής των «κρατουμένων» στο «δικαστήριο» με χειροπέδες, παρά τις προηγούμενες δεσμεύσεις για αλλαγή αυτής της πρακτικής.

Τ/κ κόμμα καταδικάζει «σύλληψη» του δικηγόρου

Στο μεταξύ, το τουρκοκυπριακό κόμμα «Δρόμος της ανεξαρτησίας», σε ανακοίνωσή του για «σύλληψη» του δικηγόρου Μουράτ Μετίν κάνει λόγο για «αυθαίρετη χρήση των νομικών διαδικασιών», αναφέροντας ότι η υπόθεση δεν συνιστά μεμονωμένη παραβίαση δικαιωμάτων αλλά ένδειξη συστημικής παθογένειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η «σύλληψη» ενός δικηγόρου που έχει μόνιμη διαμονή και εργασία, και μάλιστα με χειροπέδες, αποτελεί δυσανάλογο και παράνομο μέτρο. Η έρευνα στο δικηγορικό του γραφείο χαρακτηρίζεται σοβαρή παραβίαση του απορρήτου, όχι μόνο για τους 5 Ελληνοκύπριους πελάτες του στην υπόθεση, αλλά για το σύνολο των πελατών του. Η πρακτική αυτή, όπως σημειώνεται, αντιβαίνει στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) για το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.

