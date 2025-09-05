Οι Κύπριοι βουλευτές, Νίκος Τορναρίτης, Γιώργος Λουκαΐδης και Κωστής Ευσταθίου, συμμετείχαν σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), όπου συζητήθηκε το ζήτημα της παράνομης σύλληψης και συνεχιζόμενης παράνομης κράτησης πέντε Ελληνοκυπρίων εκτοπισμένων από το κατοχικό καθεστώς.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Βουλής, ο βουλευτής Νίκος Τορναρίτης, επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), και εκ των Αντιπροέδρων της Συνέλευσης, συμμετείχε στις εργασίες του Προεδρείου του Σώματος, υπό την προεδρία του Προέδρου της ΚΣΣΕ, Θεόδωρου Ρουσόπουλου. Στη συνεδρία συμμετείχαν επίσης ο βουλευτής Γιώργος Λουκαΐδης ως Πρόεδρος της Πολιτικής Ομάδας της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΕΕΑ) στην ΚΣΣΕ, και ο βουλευτής Κωστής Ευσταθίου υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Κανονισμού, Ασυλίας και Θεσμικών Υποθέσεων της Συνέλευσης. Ο κ. Λουκαΐδης συμμετείχε εξάλλου σε συνεδρία της Προεδρικής Επιτροπής της Συνέλευσης.

«Τις συνεδρίες των δυο Επιτροπών απασχόλησε, μεταξύ άλλων θεμάτων, το ζήτημα της παράνομης σύλληψης και συνεχιζόμενης κράτησης πέντε Ελληνοκυπρίων εκτοπισμένων από το υποτελές στην Τουρκία κατοχικό καθεστώς, σε συνέχεια και της επιστολής διαμαρτυρίας που απέστειλε ο κ. Τορναρίτης στους επικεφαλής των εθνικών αντιπροσωπειών στις 28 Αυγούστου 2025», σημειώνεται. Ο κ. Τορναρίτης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Πολιτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην ΚΣΣΕ, Ισπανό βουλευτή Pablo Hispán, για τη σημαντική πρωτοβουλία να καταθέσει σχετική Γραπτή Δήλωση.

«Ο Γιώργος Λουκαΐδης σε παρέμβασή του στη συνεδρία της Προεδρικής Επιτροπής για το ζήτημα αυτό, επισήμανε ότι ο ρόλος που πρέπει να διαδραματίσει το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι καθοριστικός, καθότι η παράνομη σύλληψη και κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και των βασικών αρχών και αξιών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ συνδέεται άμεσα με τη συστηματική υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών και τις συνεχείς παραβάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ