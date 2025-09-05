Αναβλήθηκαν εκ νέου για τις 15 Σεπτεμβρίου οι αγορεύσεις στη δίκη εντός δίκης, που διεξάγεται στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, σε σχέση με την υπόθεση της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας, Εύας Ιζαμπέλα Κιουνζέλ, η οποία κατηγορείται για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.

Η σημερινή αναβολή δόθηκε, λόγω ασθενείας της εκπροσώπου της κατηγορούσας Αρχής.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία αναβλήθηκε ξανά στις 5 Αυγούστου κατόπιν αιτήματος της κατηγορούσας Αρχής, προκειμένου να μελετηθούν νέα νομικά ζητήματα που προέκυψαν, συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσφατης και ενδεχομένως καθοριστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, Νικόλας Γεωργιάδης, όρισε ως νέα ημερομηνία για τις αγορεύσεις τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, στις 9:00 το πρωί, ενώ διέταξε όπως η κατηγορούμενη παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την επόμενη δικάσιμο.

Πηγή: ΚΥΠΕ