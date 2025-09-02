Κάλεσμα προς τις «πατριωτικές δυνάμεις» να επιδείξουν έμπρακτη αλληλεγγύη στους πέντε Ελληνοκύπριους που κρατούνται παράνομα στις «φυλακές» στα κατεχόμενα, απηύθυνε ο Μουράτ Κανατλί, γενικός γραμματέας του Κόμματος Νέα Κύπρος (ΚΝΚ).

Ο κ. Κανατλί σε γραπτή του δήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης (1η Σεπτεμβρίου), την οποία δημοσιεύει η διαδικτυακή «Özgür Gazete Kıbrıs», χαρακτήρισε τους πέντε «ομήρους» και επέκρινε όσους μιλούν για ειρήνη αλλά σιωπούν για την υπόθεσή τους.

«Ως Κύπριοι, γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει πόλεμος, με αίμα, δάκρυα, πόνο και προσφυγιά», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, είναι επιτακτική ανάγκη να τεθεί στο προσκήνιο η κράτησή των 5 Ε/κ. Όπως ανέφερε, οι πέντε «αθώοι Ελληνοκύπριοι συμπολίτες μας κρατούνται όμηροι από το αποσχιστικό καθεστώς στον βορρά και την Τουρκία, με πλαστές κατηγορίες».

Ο κ. Κανατλί άσκησε δριμεία κριτική σε όσους, όπως είπε, δεν υψώνουν τη φωνή τους για τους πέντε κρατούμενους. «Οι κοινές δράσεις που κάνουν επικαλούμενοι την "ειρήνη", όσοι δεν κουνάνε ούτε το δαχτυλάκι τους γι' αυτούς τους αθώους ανθρώπους, δεν έχουν κανένα νόημα πέρα από λόγια», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή «ντροπή για την ειρήνη». Συμπλήρωσε ότι η σιωπή απέναντι σε ένα καθεστώς που «αντιμετωπίζει αθώους ανθρώπους ως κατασκόπους» ισοδυναμεί με έγκρισή του.

Παράλληλα, απέδωσε τη συνέχιση της «καταστροφής» στην Κύπρο στην «κατάληψη και εποικισμό του βορρά του νησιού μας από την Τουρκία». Ανέφερε επίσης ως αιτίες την αδυναμία επιστροφής των εκτοπισμένων, το άλυτο ζήτημα των αγνοουμένων, την παρουσία ξένων στρατευμάτων και τα εκπαιδευτικά συστήματα που «καλλιεργούν το μίσος και την εχθρότητα».

Ο κ. Κανατλί απεύθυνε τέλος κάλεσμα σε όλες τις «πατριωτικές δυνάμεις» να δείξουν την αλληλεγγύη τους στους πέντε κρατούμενους και να δώσουν μαζική υποστήριξη κατά τις «δικαστικές» διαδικασίες.