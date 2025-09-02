Σε εκτεταμένες επιχειρήσεις ελέγχου προχώρησε η «αστυνομία» στα κατεχόμενα τις τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 134 ατόμων για "παράνομη διαμονή" στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της «Γιενί Ντουζέν», οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε άτομα χωρίς «νόμιμο» καθεστώς παραμονής.

Μόνο σε μια συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε τρεις περιοχές—την κατεχόμενη Λευκωσία, το Κιόνελι και τον Τράχωνα—«συνελήφθησαν» 37 άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων, υπήκοοι τρίτων χωρών όπως το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και η Λιβερία.

Όπως διαπιστώθηκε, ένας εξ αυτών διέμενε «παράνομα» στα κατεχόμενα για 11 σχεδόν συναπτά έτη. Η περίπτωση αυτή αφορά έναν υπήκοο Ζάμπιας, ο οποίος εντοπίστηκε στο Κιόνελι. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω άνδρας παρέμενε «παράνομα» στην περιοχή από τις 30 Νοεμβρίου 2014, δηλαδή για σχεδόν 11 χρόνια. Στην ίδια περιοχή, «συνελήφθησαν» άλλα τέσσερα άτομα από τη Νιγηρία και το Σουδάν, με περιόδους "παράνομης παραμονής" που κυμαίνονταν από 86 ημέρες έως πάνω από 1300 ημέρες (περισσότερα από 3,5 χρόνια).

Η «γενική διεύθυνση αστυνομίας» ανακοίνωσε ότι οι ευρείες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο 29, 30 και 31 Αυγούστου. Οι έλεγχοι έγιναν σε χώρους διαμονής εργατών, πανδοχεία και χώρους ψυχαγωγίας.

