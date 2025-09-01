Ο υποψήφιος για την ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Έρχιουρμαν, παρουσίασε το πολιτικό του όραμα με ένα εκτενές μήνυμα προς τους «ψηφοφόρους», καλώντας σε ενότητα και δεσμευόμενος για την επανεκκίνηση «ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με επίκεντρο το αποτέλεσμα» για την επίλυση του Κυπριακού.

Αναγνωρίζοντας την «κόπωση» που, όπως είπε, αισθάνονται οι Τουρκοκύπριοι από την αβεβαιότητα και την απουσία λύσης, τόνισε ότι τάσσεται «υπέρ του διαλόγου και όχι της σύγκρουσης, της ειρήνης και όχι της αποξένωσης, της λύσης και όχι του προβλήματος, της αλληλεγγύης και όχι του διχασμού». Υποσχέθηκε ότι η ηγεσία θα είναι αμερόληπτη και θα εκπροσωπεί το σύνολο της κοινότητας, χωρίς αποκλεισμούς.

Σχετικά με το Κυπριακό, ο κ. Έρχιουρμαν υπογράμμισε την ανάγκη για διαπραγματεύσεις που θα αποφέρουν αποτέλεσμα, με στόχο μια συνολική λύση που θα τερματίσει την αβεβαιότητα. Περιέγραψε ως επιθυμία των Τουρκοκυπρίων μια λύση με «ισχυρά συνιστώντα κράτη (σ.σ. ο κ. Έρχιουρμαν χρησιμοποιεί τον όρο ‘kurucu devlet’ που στα ελληνικά μπορεί να αποδοθεί και ως συνιστώσα πολιτεία), διεθνώς αποδεκτή», η οποία θα βασίζεται στην πολιτική ισότητα. Διευκρίνισε ότι οι επίσημες συνομιλίες μπορούν να αρχίσουν όταν ο ΟΗΕ επιβεβαιώσει τις παραμέτρους που έχουν ήδη τεθεί, όπως η πολιτική ισότητα και ο σεβασμός των συγκλίσεων του παρελθόντος.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν διαβεβαίωσε ότι η στενή διαβούλευση και ο διάλογος με την Τουρκία, την οποία χαρακτήρισε «εγγυήτρια και αδελφή χώρα», θα συνεχιστούν, όπως συνέβαινε πάντα. Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεση για διάλογο με όλους τους διεθνείς παράγοντες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελληνοκυπριακή ηγεσία, με στόχο την προώθηση των συμφερόντων των Τουρκοκυπρίων.

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, με τίτλο «Υπογραφή στο Μέλλον: Ο Λόγος σας, Λόγος μας», ο κ. Έρχιουρμαν χρησιμοποίησε τη φράση «αυτός ο λαός θα πει τον λόγο του, και αυτός ο λόγος θα είναι ο κοινός μας λόγος».

Διαβάστε επίσης: Τ/κ κόμματα: «Η Κύπρος χρειάζεται μια έντιμη ειρήνη, όχι απλώς εκεχειρία»

Πηγή: ΚΥΠΕ