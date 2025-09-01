Tο λιμάνι στης σκλαβωμένης Κερύνειας, μία από τις βασικές πύλες εισόδου στο ψευδοκράτος και σημαντικός για τον τουρισμό και το εμπόριο, βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες σε κατάσταση χάους. Η έλλειψη προσωπικού, η κακή συντήρηση των χώρων, τα προβλήματα υποδομής και η απουσία συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών έχουν προκαλέσει σοβαρή ταλαιπωρία σε επιβάτες και επαγγελματίες.

Όπως αναφέρουν Τ/κ δημοσιεύματα. στα τμήματα μετανάστευσης σχηματίζονται τεράστιες ουρές, καθώς το προσωπικό δεν επαρκεί για να εξυπηρετήσει τον αυξημένο όγκο ταξιδιωτών, ιδιαίτερα όταν καταπλέουν δύο πλοία ταυτόχρονα. Οι αίθουσες αναμονής είναι παρωχημένες, βρώμικες, χωρίς επαρκή κλιματισμό ή καθίσματα, ενώ οι τουαλέτες βρίσκονται σε άθλια κατάσταση.





Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στις μεταφορές με οχήματα: καθυστερήσεις σε τελωνειακούς ελέγχους, κυκλοφοριακή συμφόρηση από νταλίκες, καθώς και δυσλειτουργίες λόγω έλλειψης προσωπικού. Παράλληλα, η απουσία σωστής συνεργασίας ανάμεσα σε «Λιμεναρχείο», «Αστυνομία», «Τελωνείο» και «Τμήμα Μετανάστευσης» επιδεινώνει την κατάσταση.





Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα. η σημερινή εικόνα, αντί να προβάλλει το νησί, υπονομεύει τη διεθνή εικόνα του. Όπως τονίζεται, στόχος δεν είναι να κατηγορηθούν οι εργαζόμενοι, αλλά να αναδειχθούν τα προβλήματα και να βρεθούν λύσεις όπως ενίσχυση προσωπικού, σύγχρονες εγκαταστάσεις, σωστή υγιεινή και καλύτερος συντονισμός.



