Ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών έχει επωμιστεί, μεταξύ άλλων, τη μετάφραση της ιστοσελίδας της Προεδρίας σε τέσσερις γλώσσες, περιλαμβανομένων και των τουρκικών.

Παρά το πόσο χρήσιμη είναι για τους δημοσιογράφους, αυτός είναι και ο λόγος που διακόπηκε η επισκόπηση του τουρκοκυπριακού και τουρκικού Τύπου, όπως διευκρινίζει το ΓΤΠ απαντώντας στο SigmaLive.

