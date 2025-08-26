Στις 25 Αυγούστου 1974 η σουηδική εφημερίδα Arbetet δημοσίευσε μια αναφορά που προκάλεσε μεγάλη αίσθηση. Σύμφωνα με έρευνα της ιστοσελίδας Υπερβόρειοι, το ρεπορτάζ βασίστηκε σε έκθεση των σουηδικών ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στην Κύπρο, οι οποίες αριθμούσαν περίπου χίλιους στρατιώτες και ήταν ανεπτυγμένες σε δεκατρία φυλάκια γύρω από τα στρατόπεδα του τουρκικού στρατού. Η αναφορά, που στάλθηκε στα κεντρικά του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και διανεμήθηκε σε όλα τα κράτη-μέλη, κατέγραφε σωρεία ωμοτήτων που διαπράχθηκαν από τις τουρκικές δυνάμεις μετά την εισβολή του Ιουλίου. Οι Σουηδοί κυανόκρανοι μιλούσαν για συστηματικές λεηλασίες κατοικιών, πυροβολισμούς εναντίον άοπλων αμάχων, καταστροφή σπιτιών και εκκλησιών, εμπρησμούς χωριών και βιασμούς γυναικών.

Οι ίδιοι οι ειρηνευτές περιέγραψαν περιπτώσεις όπου προσπάθησαν να αποτρέψουν τα τουρκικά στρατεύματα από το να πυρπολήσουν οικισμούς, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Σε μια περίπτωση, παρ’ ότι τους ζήτησαν επίμονα να μην καταστρέψουν ένα χωριό, ολόκληρη η κοινότητα παραδόθηκε στις φλόγες. Η έκθεση συνοδευόταν από φωτογραφικό υλικό που αποτύπωνε κατεστραμμένα σπίτια, καμένες εκκλησίες και νεκρούς αμάχους.







Αντίδραση Άγκυρας



Η τουρκική κυβέρνηση απέρριψε αμέσως τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας το έγγραφο «πλήρως μονόπλευρο» και υποστηρίζοντας ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις είχαν επηρεαστεί από την ελληνική πλευρά. Παράλληλα, η αναφορά των Σουηδών στρατιωτών περιέγραφε μια ανθρωπιστική κατάσταση που χειροτέρευε μέρα με τη μέρα. Η έλλειψη τροφίμων ήταν σοβαρή, η υγειονομική περίθαλψη δυσλειτουργούσε και δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι προσπαθούσαν να επιβιώσουν με τη στήριξη του ΟΗΕ, που όμως δεν διέθετε επαρκείς πόρους.

Το κείμενο αυτό αποτέλεσε ένα από τα πρώτα επίσημα ντοκουμέντα για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά αμάχων στην Κύπρο και, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, συζητήθηκε άμεσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.