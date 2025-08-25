Τα τελευταία χρόνια στα κατεχόμενα παρουσιάζονται φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης, με στόχο να προσελκύσουν επενδύσεις, τουρισμό και να ενισχύσουν την εικόνα του ψευδοκράτους ως «κέντρου καινοτομίας».

Έργα όπως το λεγόμενο «Όραμα Κύπρος» περιλαμβάνουν τεχνητά νησιά, υπερσύγχρονες τουριστικές υποδομές, μεγάλα θερμοκήπια, κέντρα αναψυχής και νέες μορφές μεταφορών.

Ωστόσο, τα σχέδια αυτά εγείρουν σοβαρές ανησυχίες: από το κατά πόσο είναι ρεαλιστικά και βιώσιμα, μέχρι τις πολιτικές και περιβαλλοντικές τους συνέπειες.

Παράλληλα, πολλοί αρχιτέκτονες και μηχανικοί επισημαίνουν την απουσία διαβούλευσης και τη δυνητική αλλοίωση της φυσικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Κύπρου.

«Vision Cyprus Project»

Ο Emrullah Turanlı, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Taşyapı και T&T Havalimanı İşletmeciliği, υποστήριξε ότι, μέσω του «Vision Cyprus Project», τα κατεχόμενα μπορεί να μετατραπούν σε περιφερειακό κέντρο έλξης χάρη σε καινοτόμα και στρατηγικά επενδυτικά σχέδια.

Στη γραπτή του δήλωση αναφέρει ότι μέσω της συγκεκριμένης οπτικής θα μπορούσε να αρχίσει μια νέα εποχή, αξιοποιώντας την τεχνολογία και τη φύση, με στόχο τη δημιουργία ενός λαμπρού μέλλοντος για την Κύπρο, βασισμένου στα καθαρά νερά και τις εύφορες γαίες της.

Ο Turanlı διευκρίνισε ότι δεν διεκδικεί αποκλειστικά την υλοποίηση αυτών των έργων, αλλά θέλει να εμπλακούν πρώτα η ομογένεια των Κυπρίων και οι ντόπιοι επιχειρηματίες – ανεξάρτητα από την πολιτική – για να διασφαλιστεί ένα καλύτερο μέλλον για τους νέους της Βόρειας Κύπρου.

Κύρια σημεία του έργου:

Μετατροπή των κύριων οδικών αξόνων (από το παράνομο αεροδρόμιο Ερτζάν έως Λευκωσία, Γüzelyurt, Λέφκο, Κερύνεια, Αμμόχωστο και Ισkele) σε «πράσινους διαδρόμους» με εσπεριδοειδή, ελαιώνες και βεγόνιες, συνοδευόμενους από έξυπνα και χαμηλής εκπομπής συστήματα άρδευσης.

Κατασκευή σύγχρονων εμπορευματικών τερματικών στη Δύση (Γüzelyurt), με δυναμικότητα έως 15 εκατ. τόνων ετησίως.

Ανάπτυξη ηλιακών και ανεμογεννητριών για την παραγωγή καθαρής ενέργειας που θα τροφοδοτούν και υπερσύγχρονες θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, ενισχύοντας την εξαγωγική παραγωγή.

«Αναδιοργάνωση» των ακτών μέσω καινοτομιών όπως η εγκατάσταση συστημάτων κατάδυσης με αερόστατα, για ανάδειξη των τουριστικών δυνατοτήτων.

Δημιουργία τεχνητών νησιών που θα φιλοξενούν βίλες και μαρίνες υψηλών προδιαγραφών — συνδυάζοντας πολυτέλεια και βιωσιμότητα.

Εισαγωγή drone-taxi για μεταφορές στην περιοχή της Καρπασίας, με κάθετη απογείωση από βασικούς σταθμούς.

Κατασκευή κλειστού χιονοδρομικού κέντρου σε υψηλό υψόμετρο, δυνατό να λειτουργεί και στις πιο θερμές μέρες, καθώς και χόρτινες πίστες για καλοκαιρινό σκι.

Ο Turanlı εκτιμά ότι με αυτά τα βήματα, ο αριθμός των επισκεπτών από τα 3 εκατομμύρια ετησίως μπορεί να φτάσει τα 15 εκατομμύρια, δημιουργώντας έσοδα ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Τονίζει ότι το «Όραμα Κύπρος» δεν είναι απλά ιδέα, αλλά ένα φιλόδοξο σχέδιο με τεκμηριωμένες μελέτες και βιωσιμότητα, την οποία στόχος είναι να παραδώσει ένα παγκόσμια αναγνωρισμένο καταφύγιο ευημερίας και περιβαλλοντικής ισορροπίας για τις μελλοντικές γενιές των Κυπρίων.

Αντίδραση Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών στα κατεχόμενα

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών (KTMMOB), Onur Olguner, επέκρινε την έλλειψη διαβούλευσης με επαγγελματίες μηχανικούς και αρχιτέκτονες κατά την κατάρτιση του έργου. Επισημαίνει ότι —αν και υπάρχουν ενδιαφέροντα σημεία— ορισμένες προτάσεις, όπως τα «νησάκια με φοίνικες», προκαλούν ανησυχία.

Τόνισε ότι «αν σχεδιάζουμε για τις μελλοντικές γενιές, πρέπει να ακούμε τη φωνή αυτού του τόπου – τους αρχιτέκτονες και μηχανικούς μας».

Πρόσθεσε ότι «το μέλλον της Κύπρου δεν μπορεί να οικοδομηθεί με αντιγραφές από εικόνες στο Google — αλλά με πρωτότυπες, βιώσιμες, πολιτιστικά ταιριαστές λύσεις από δικούς μας μηχανικούς και αρχιτέκτονες.»