Το Σωματείο «Απόλλων Λεμεσού» με ανακοίνωσή του εκφράζει έντονη αγανάκτηση για την «στρέβλωση και προσβολή της θυσίας» του ήρωα της ΕΟΚΑ, Γρηγόρη Αυξεντίου, από συγκεκριμένους κύκλους που, όπως αναφέρει, «εδώ και δεκαετίες επιδιώκουν να διαβάλουν την Ιστορία».

Το Σωματείο τονίζει ότι θα σταθεί απέναντι σε κάθε προσπάθεια διασυρμού των αγωνιστών της Ελευθερίας, υπογραμμίζοντας πως «ο Γρηγόρης Αυξεντίου παραμένει ακατάλυτο σύμβολο της Αντίστασης του Κυπριακού Ελληνισμού».

Αυτούσια η ανακοίνωση

Το Ιστορικό Σωματείο Απόλλων εκφράζει την αγανάκτησή του για την απαράδεκτη στρέβλωση και την προσβολή της θυσίας του ηρωομάρτυρα Γρηγόρη Αυξεντίου από κύκλους που εδώ και δεκαετίες συστηματικά επιδιώκουν να διαβάλουν την Ιστορία μας.

Ο Αυξεντίου δεν υπήρξε «ιδεολογικό κατασκεύασμα», ούτε μπορεί να χωρέσει στα μικροπολιτικά ή σκοτεινά τους σχέδια. Ήταν και παραμένει σύμβολο αυτοθυσίας, πατριωτισμού και ανυπέρβλητου ηρωισμού, που έπεσε μαχόμενος για την Ελευθερία της Κύπρου.

Οι επίδοξοι παραχαράκτες, οι διαχρονικοί προδότες της Ιστορίας, ας γνωρίζουν ότι όσα ψεύδη κι αν κατασκευάσουν, δεν θα μπορέσουν να σβήσουν το φως που άναψε ο Αυξεντίου μέσα στη θυσία του. Το παράδειγμά του δεν παραδίδεται στην αμνησία ούτε στην προδοσία.

Το Σωματείο Απόλλων, πιστό στις αρχές και στην ιστορική του ευθύνη, θα σταθεί απέναντι σε κάθε προσπάθεια διασυρμού των ηρώων μας. Δεν ανεχόμαστε την ύβρη απέναντι στη Μνήμη, δεν σιωπούμε στην καπηλεία της Ιστορίας.

Ο Γρηγόρης Αυξεντίου είναι και θα παραμείνει ο Σταυραετός του Μαχαιρά, το ακατάλυτο σύμβολο της Ελευθερίας και της Αντίστασης του Κυπριακού Ελληνισμού.

Η Ιστορία γράφεται με αίμα και θυσίες, όχι με ψεύδη και προδοσίες.

Διαβάστε επίσης: Αντιδράσεις κομμάτων για αναζωπύρωση της συζήτησης γύρω από θάνατο Αυξεντίου