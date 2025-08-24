Ξεκίνησαν από σήμερα, Κυριακή, οι «προεκλογικές απαγορεύσεις» στα κατεχόμενα, σηματοδοτώντας την «επίσημη» έναρξη της διαδικασίας για τις «προεδρικές εκλογές» που θα διεξαχθούν στις 19 Οκτωβρίου. Το «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο» έδωσε στη δημοσιότητα το πλήρες χρονοδιάγραμμα με τις κρίσιμες ημερομηνίες.

Τα τ/κ ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τα πολιτικά κόμματα έχουν προθεσμία έως τις 9 Σεπτεμβρίου για να ορίσουν τους υποψηφίους τους. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου, με την προσωρινή ανακοίνωση των ονομάτων από το «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο» να γίνεται την ίδια ημέρα. Η οριστικοποίηση των υποψηφίων θα γίνει στις 21 Σεπτεμβρίου και η τελική λίστα θα ανακοινωθεί στις 22 Σεπτεμβρίου.

Οι «εκλογικοί» κατάλογοι θα αναρτηθούν στις 14 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνουν για επτά ημέρες στη διάθεση των πολιτών για ελέγχους και ενστάσεις. Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν το έμβλημα ή το σύμβολο της επιλογής τους έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Η κλήρωση για τον καθορισμό της σειράς των υποψηφίων στα «ψηφοδέλτια» θα γίνει στις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ η διευθέτηση των «ψηφοδελτίων» θα λάβει χώρα στις 22 Σεπτεμβρίου.

Η περίοδος της «προεκλογικής» εκστρατείας θα ξεκινήσει επίσημα στις 23 Σεπτεμβρίου. Η δημοσίευση δημοσκοπήσεων και ερευνών κοινής γνώμης θα επιτρέπεται μέχρι τις 4 Οκτωβρίου. Η διανομή των «εκλογικών» δελτίων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 16 Οκτωβρίου. Η «προεκλογική» εκστρατεία θα ολοκληρωθεί στις 18 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από τις «εκλογές».

Κάλεσμα από Έρχιουρμαν και ΡΤΚ για ενότητα και κριτική για «προεκλογική κυβέρνησης»

Με διπλή παρέμβαση ενόψει των «προεδρικών εκλογών» στα κατεχόμενα, ο υποψήφιος και πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Τουφάν Έρχιουρμαν, απηύθυνε κάλεσμα ενότητας προς όλους τους πολίτες, την ώρα που το κόμμα του κατήγγειλε την «κυβέρνηση» για «ξεδιάντροπη λεηλασία» των δημόσιων πόρων με στόχο την αλλοίωση της λαϊκής βούλησης.

Σε ομιλία του κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο κατεχόμενο Πραστιό Αμμοχώστου, ο Τουφάν Έρχιουρμαν τόνισε την ανάγκη για ενότητα και αλλαγή, υπογραμμίζοντας ότι «προχωράμε μαζί με όλους όσοι ανησυχούν για το μέλλον αυτής της γης, ανεξάρτητα από το ποιο πολιτικό κόμμα ψήφισαν».

Με έμφαση στο μέλλον των παιδιών, ο κ. Έρχιουρμαν δεσμεύτηκε για μια νέα εποχή και τη δημιουργία μιας «ζωής αντάξιας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας». Κατηγόρησε τους αντιπάλους του ότι προσπάθησαν να διχάσουν την κοινωνία για να κυβερνήσουν, αλλά διαβεβαίωσε ότι «οι μέρες που θα κυβερνήσουμε όλοι μαζί είναι κοντά». Διευκρίνισε ότι η «προεδρία» υπό τον ίδιο δεν θα είναι ένα «παλάτι», αλλά το «σπίτι του λαού», το οποίο θα ασχολείται με όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας, από την οικονομία και την υγεία μέχρι την παιδεία, και θα ηγείται των προσπαθειών της «κυβέρνησης» για την επίλυσή τους.

Την ίδια ώρα, το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα, με γραπτή του ανακοίνωση, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην απερχόμενη «κυβέρνηση» για μια σειρά από διορισμούς, αδειοδοτήσεις και προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Το ΡΤΚ χαρακτήρισε ντροπή τη δημοσίευση αποφάσεων 228 σελίδων στην «επίσημη εφημερίδα» μία ημέρα πριν την έναρξη των προεκλογικών απαγορεύσεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αποφάσεις αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 148 διορισμούς συμβολαιογράφων, 2.500 άδειες μεταφορέων, 124 «κατ' εξαίρεση» παραχωρήσεις «υπηκοοτήτων», ενοικιάσεις ακινήτων και 600 «άδειες» οπλοφορίας.

Το κόμμα κατήγγειλε ότι «αυτοί που λεηλατούν αδιακρίτως τους «δημόσιους πόρους» θα λογοδοτήσουν στον λαό στην κάλπη», χαρακτηρίζοντας τις πρακτικές αυτές ως «επίθεση στην κοινωνική δικαιοσύνη» που υπονομεύει την εμπιστοσύνη του λαού στους «θεσμούς».