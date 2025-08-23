Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη οι διαπραγματευτές των δύο κοινοτήτων θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, δεν είναι επιβεβαιωμένο ακόμα αν θα γίνει τριμερής των διαπραγματευτών Μενέλαου Μενελάου και Γκιουνές Ονάρ με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ωστόσο η ε/κ πλευρά είναι έτοιμη για μια τέτοια συνάντηση.

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Ολγκίν αναμένεται να φθάσει στην Κύπρο την 1η Σεπτεμβρίου. Την επόμενη ημέρα θα έχει χωριστές συναντήσεις με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη Ερσίν Τατάρ.

Πηγή: ΚΥΠΕ