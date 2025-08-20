Σε 100.000 στρατιώτες αναμένεται να φτάσει ο αριθμός των τουρκικών δυνάμεων στα κατεχόμενα, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ.

Τα δημοσιεύματα επισημαίνουν ότι ο διοικητής των τουρκικών δυνάμεων στα κατεχόμενα αναβαθμίστηκε για πρώτη φορά σε αντιστράτηγο, γεγονός που θεωρείται ένδειξη περαιτέρω ενίσχυσης της στρατιωτικής παρουσίας.

Ο τίτλος, μάλιστα του δημοσιεύματος TR-HABER αναφέρει πως ο τουρκικός στρατός στην Κύπρο μετατρέπεται σε περιφερειακή δύναμη.

Όπως αναφέρεται, οι “τουρκικές δυνάμεις στο ψευδοκράτος, που προηγουμένως αποτελούνταν από περιορισμένο αριθμό μονάδων πυροβολικού, μονάδων αεράμυνας και ταγμάτων πεζικού, μετατρέπονται πλέον σε αποτρεπτική δύναμη με μια δομή που περιλαμβάνει αρκετές μεραρχίες, καθώς και χερσαίες, αεροπορικές, ναυτικές, υλικοτεχνικές, ηλεκτρονικές και άλλες δυνάμεις.

Διαβάστε επίσης: Σύλληψη πέντε Ε/κ: Κατηγορούν την ΕΕ για μεροληψία στα κατεχόμενα

Δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες μέρες υπήρχαν έντονες αντιδράσεις από το κατοχικό καθεστώς απέναντι στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ισραήλ για εγκατάσταση συστήματος αεράμυνας στην περιοχή.

Ο λεγόμενος μάλιστα πρόεδρος της παράνομης «βουλής», Ζίγια Όζτουρκλερ, χαρακτήρισε την εγκατάσταση συστήματος αεράμυνας στην περιοχή «ξεκάθαρη απειλή» για τα κατεχόμενα.

Κληθείς να απαντήσει ο Εκπρόσωπος του ΥΠΑΜ, Χρίστος Πιερής, ανέφερε ότι το Υπουργείο Άμυνας δεν θέλει να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για θέματα εξοπλισμών.

Ωστόσο σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, η ενόχληση της Τουρκίας δεν είναι μόνο για τους Ισραηλινούς αλλά και για την συσσώρευση όπως αναφέρεται στρατευμάτων στη Δημοκρατία από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα.

Προκλητικό είναι επίσης το σημείο στο οποίο αναφέρεται ότι, η κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη άνοιξε πρόσφατα το έδαφος του νησιού στις ΗΠΑ και το Ισραήλ χωρίς την έγκριση του εγγυητή κράτους, της Τουρκίας.