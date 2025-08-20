Η σεξουαλική βία κατά την τουρκική εισβολή της Κύπρου «παραμένει ανοιχτή πληγή της κυπριακής κοινωνίας», με τα περισσότερα θύματα βιασμού να «υποφέρουν σιωπηλά όλα αυτά τα χρόνια, ενώ η κατοχική δύναμη δεν έφερε ποτέ ενώπιον της δικαιοσύνης τους δράστες», δήλωσε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, πρέσβης Μαρία Μιχαήλ, κατά τη διάρκεια συζήτησης του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Σεξουαλική Βία σε Συγκρούσεις, ζητώντας ενίσχυση των νομικών διαδικασιών σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο «για να διασφαλιστεί η ποινική λογοδοσία των δραστών» τέτοιων εγκλημάτων.

Η κ. Μιχαήλ μιλούσε κατά τη διάρκεια συζήτησης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις.

«Επιτρέψτε μου να εκφράσω την ειλικρινή μας εκτίμηση προς τη Δημοκρατία του Παναμά για τη διοργάνωση αυτής της σημαντικής συζήτησης», σημείωσε, εκφράζοντας παράλληλα ευχαριστίες προς την ειδική εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα, Πραμίλα Πάτελ, «για την εύστοχη παρουσίασή της» και επαναβεβαιώνοντας «την πλήρη στήριξη της Κύπρου στην εντολή της».

Η κ. Μιχαήλ τόνισε ότι «είμαστε συγκλονισμένοι από τη δραματική αύξηση της σεξουαλικής βίας που σχετίζεται με συγκρούσεις και από τη σφοδρότητα και τη βαρβαρότητα των καταγεγραμμένων περιστατικών», όπως παρουσιάστηκαν στην πρόσφατη έκθεση του Γενικού Γραμματέα.

Υπογράμμισε ότι «η Κύπρος καταδικάζει απερίφραστα τη βία λόγω φύλου σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού, συμπεριλαμβανομένων όλων των πράξεων σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια ενόπλων συγκρούσεων».

Με ιδιαίτερη έμφαση σημείωσε ότι «παρά την υιοθέτηση των ιστορικών ψηφισμάτων 1325 και 1820, σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις ανά τον κόσμο, η σεξουαλική βία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως τακτική πολέμου, βασανιστηρίων, τρομοκρατίας και πολιτικής καταστολής».

Πρόκειται, όπως είπε, για «έγκλημα αποτρόπαιο, που δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε μεμονωμένο, αλλά μια εκδήλωση βαθιά ριζωμένων ιστορικών ανισοτήτων και πατριαρχικών δομών εξουσίας». Υπενθύμισε επίσης ότι ο βιασμός και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας «ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή πράξεις γενοκτονίας».

Η κ. Μιχαήλ χαρακτήρισε τη σεξουαλική βία «ζήτημα ειρήνης και ασφάλειας» και «εμπόδιο στη βιώσιμη ειρήνη» που απαιτεί «στοχευμένες επιχειρησιακές και πολιτικές απαντήσεις». Επισήμανε ότι τα θύματα «δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα», αφού έχουν διαφορετικές εμπειρίες και ανάγκες, τις οποίες οφείλει η διεθνής κοινότητα να λαμβάνει υπόψη, «συμπεριλαμβανομένου του τραύματος των οικογενειών τους».

Τόνισε την ανάγκη διασφάλισης πρόσβασης σε υπηρεσίες «συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγειονομικής περίθαλψης, της ψυχοκοινωνικής στήριξης και της νομικής βοήθειας».

Ιδιαίτερη έμφαση η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κύπρου έδωσε στην ατιμωρησία, λέγοντας ότι η «η εποχή της ατιμωρησίας των δραστών αυτών των θηριωδιών πρέπει να τελειώσει μια για πάντα». Ζήτησε ενίσχυση των νομικών διαδικασιών σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο «για να διασφαλιστεί η ποινική λογοδοσία των δραστών» και να υπάρξει «ίση προστασία και πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα θύματα». Όπως πρόσθεσε, «η δίωξη και η λογοδοσία είναι κλειδί για την εξασφάλιση μακροχρόνιας ειρήνης».

Παράλληλα, η κ. Μιχαήλ στάθηκε στην ανάγκη ουσιαστικής συμμετοχής των γυναικών στις δομές λήψης αποφάσεων για την ειρήνη και την ασφάλεια. «Αν και οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται δυσανάλογα από τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις, παραμένουν υποεκπροσωπούμενες», τόνισε, ζητώντας «συγκεκριμένα μέτρα για την πλήρη, ισότιμη, ουσιαστική και ασφαλή συμμετοχή τους».

Η κ. Μιχάηλ υπενθύμισε ότι «η Κύπρος, ως θύμα ξένης στρατιωτικής εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής για πέντε δεκαετίες, έχει βιώσει τις φρίκες της σεξουαλικής βίας σε συνθήκες σύγκρουσης». Όπως ανέφερε, η σεξουαλική βία «παραμένει ανοιχτή πληγή της κυπριακής κοινωνίας», με τα περισσότερα θύματα βιασμού να «υποφέρουν σιωπηλά όλα αυτά τα χρόνια, ενώ η κατοχική δύναμη δεν έφερε ποτέ ενώπιον της δικαιοσύνης τους δράστες».

Κλείνοντας, η κ. Μιχαήλ τόνισε ότι «είναι επιτακτικό να αντιμετωπιστούν οι ρίζες της σεξουαλικής βίας σε συγκρουσιακά περιβάλλοντα και της βίας λόγω φύλου». Διαβεβαίωσε ότι «η Κύπρος επαναβεβαιώνει τη δέσμευση της να συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα για την ενίσχυση της παγκόσμιας αντίδρασης στη σεξουαλική βία σε συνθήκες σύγκρουσης, υιοθετώντας μια προσέγγιση επικεντρωμένη στους επιζώντες, εξασφαλίζοντας παράλληλα δικαιοσύνη και λογοδοσία για όλα τα θύματα και τους επιζώντες».

Πηγή: ΚΥΠΕ