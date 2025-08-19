Σε παντελή απουσία διαπραγματεύσεων τα τελευταία πέντε χρόνια, αναφέρθηκε ο ηγέτης του Τουρκικού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, CTP, Τουφάν Ερχουρμάν, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το κόμμα, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Για τέσσερα χρόνια δεν συζητήθηκε τίποτα και οι συζητήσεις του τελευταίου χρόνου, στη Γενεύη και στη Νέα Υόρκη, «ήταν προσχηματικές και δεν συζητήθηκε τίποτα ουσιαστικό», υποστήριξε ο Ερχουρμάν και ανέφερε ότι «για πρώτη φορά υπήρξε πλήρης απουσία διαπραγματεύσεων για πέντε χρόνια».

«Δεν διεξήχθησαν διαπραγματεύσεις για μια συνολική λύση στο Κυπριακό. Ούτε για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης συζητήθηκε κάτι. Το δικαίωμα ιθαγένειας για τα παιδιά από μικτούς γάμους ήταν ανθρώπινο δικαίωμα και θα έπρεπε να είχε χορηγηθεί, αλλά ούτε αυτό συζητήθηκε», πρόσθεσε. Για το θέμα αυτό επέκρινε τον Ερσίν Τατάρ ότι απέφυγε να υπερασπίσει το «δικαίωμα των παιδιών μας από μεικτούς γάμους για ιθαγένεια».

Ο Ερχουρμάν είπε, ακόμα, ότι προέκυψαν αμέτρητα προβλήματα στο εμπόριο μέσω του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, τα οποία δεν συζητήθηκαν. «Πέντε χρόνια ήταν πλήρης σπατάλη για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης», είπε, προσθέτοντας ότι από τότε που ο Ερσίν Τατάρ ανέφερε την πολιτική των δύο κρατών προσπαθούν να καταλάβουν τι θέλει.

Αναφερόμενος στις επερχόμενες «προεδρικές εκλογές» ως ιστορικές, είπε ότι μετά τον Οκτώβριο οι Τουρκοκύπριοι θα είναι και πάλι περήφανοι για τον εαυτό τους και «για τη χώρα τους».

Αναφέρθηκε σε λύση μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδιακής δομής με δύο ίσα συνιστώντα κρατίδια και πολιτική ισότητα και είπε «δεν έχουμε άλλο νησί εκτός από αυτό το νησί. Δεν έχουμε άλλο παράθυρο προς τον έξω κόσμο εκτός από την προεδρία».