Παρά τις έννομες συνέπειες που αντιμετωπίζουν αλλοδαποί που πουλούν ή αγοράζουν ακίνητα σε ελληνοκυπριακή γη στα κατεχόμενα, μεσίτες εξακολουθούν μεμονωμένα να προωθούν αγοραπωλησίες στο ψευδοκράτος. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μεσίτριας που δραστηριοποιείται στην Ολλανδία, η οποία διοργανώνει εκδρομές στα κατεχόμενα για υποψήφιους αγοραστές.

Σύμφωνα με τις αναρτήσεις της, οι υποψήφιοι αγοραστές κλείνουν μόνοι τους τα εισιτήρια και η ίδια αναλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα.

Τους παραλαμβάνει από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, διευθετεί τη διαμονή τους και οργανώνει εκδρομές που περιλαμβάνουν ξενάγηση τόσο σε οικοδομές όσο και σε αξιοθέατα.

Η εταιρεία της εδρεύει στην Ουτρέχτη και σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της, διαθέτει προς πώληση υπερπολυτελή ακίνητα σε υπό ανέγερση συγκροτήματα στην Κερύνεια, τον Άγιο Αμβρόσιο, το Τρίκωμο και το Μπογάζι.

Οι αγοραστές καλούνται να καταβάλουν ως προκαταβολή το 35% της αξίας του ακινήτου και το υπόλοιπο ποσοστό σε μηνιαίες, διμηνιαίες οι τριμηνιαίες δόσεις μέχρι την παράδοση του κλειδιού.

Πρόκειται για μόνο μία από τις περιπτώσεις που βρίσκονται στο μικροσκόπιο στο πλαίσιο της διερεύνησης υποθέσεων σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών.

Πέραν της άνεσης και της πολυτέλειας, η μεσίτρια υπόσχεται στους υποψήφιους αγοραστές μια… “προνομιακή εμπειρία διαβίωσης” σε ένα ηλιόλουστο μέρος με εξαιρετική ποιότητα ζωής, μια από τις… “δημοφιλέστερες τοποθεσίες της Μεσογείου”, με πολλές επενδυτικές ευκαιρίες.

Τι δεν λέει; Ότι όλα αυτά βρίσκονται σε ένα παράνομο μόρφωμα, μια μη αναγνωρισμένη οντότητα που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της Τουρκικής Εισβολής στο νησί.