Στις 19 Αυγούστου 1974, η δολοφονία του Αμερικανού πρέσβη στη Λευκωσία, Ρότζερ Ντέιβις, αποτέλεσε ένα από τα πιο σκοτεινά και μυστηριώδη γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου. Η δολοφονία συνέβη σε μια περίοδο τεράστιας αναταραχής, λίγες εβδομάδες μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 που υποστηρίχθηκε από τη στρατιωτική δικτατορία της Ελλάδας, και λίγο μετά την τουρκική στρατιωτική εισβολή στο νησί στις 20 Ιουλίου.

Ο Ρότζερ Ντέιβις, που υπηρετούσε ως Αμερικανός πρέσβης στην Κύπρο από την άνοιξη του 1974, έγινε στόχος οργισμένων διαδηλωτών που θεωρούσαν τις ΗΠΑ συνυπεύθυνες για το πραξικόπημα και την προδοσία απέναντι στον πρόεδρο Μακάριο. Τη μέρα της δολοφονίας, πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε έξω από την πρεσβεία, η οποία βρισκόταν στο κέντρο της Λευκωσίας, εκφράζοντας τον θυμό και την απογοήτευσή τους για τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης.

Κατά τη διάρκεια των ταραχών και των συγκρούσεων, ο πρέσβης τραυματίστηκε θανάσιμα από πυρά που φαίνεται να προήλθαν από εσωτερικό ή κοντινό κτίριο. Η γραμματέας του, Αντουανέτα Βαρνάβα, που προσπάθησε να τον βοηθήσει, επίσης δολοφονήθηκε. Οι συνθήκες της επίθεσης παραμένουν αμφιλεγόμενες, καθώς διαφορετικές εκδοχές και θεωρίες συνέβαλαν σε μεγάλη πολιτική και κοινωνική ένταση, αναμειγνύοντας εσωτερικές εχθροπραξίες και διεθνή συμφέροντα.



Το πρόσφατο βιβλίο «Invisible Conspiracy» του δημοσιογράφου και ερευνητή Ανδρέα Χατζηκυριάκου φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη σκοτεινή υπόθεση της δολοφονίας του Αμερικανού πρέσβη Ρότζερ. Ο Χατζηκυριάκος αναδεικνύει τον ρόλο της ΕΟΚΑ Β΄, της ελληνικής χούντας, αλλά και των σφαλμάτων της αμερικανικής διπλωματίας. Όπως σημειώνει, «δεν μάθαμε ποιος πάτησε τη σκανδάλη, αλλά καταλάβαμε ποιος οργάνωσε την επίθεση». Η Ουάσιγκτον, βυθισμένη στο σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ και την παραίτηση Νίξον, επέδειξε ελάχιστο ενδιαφέρον για την εξιχνίαση της δολοφονίας. Ο Χένρι Κίσινγκερ φοβόταν, όπως αποκαλύπτουν ιδιωτικές συνομιλίες του, ότι η υπόθεση θα του κόστιζε πολιτικά.





Το γεγονός επηρέασε βαθιά τις αμερικανο-κυπριακές σχέσεις και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική ζωή της Κύπρου. Η δολοφονία του Ντέιβις σημειώθηκε σε μια περίοδο όπου το νησί βρισκόταν σε πλήρη αναταραχή, με τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και την εμφύλια διαμάχη μεταξύ των Ελληνοκυπρίων να διογκώνονται συνεχώς. Παρά τις έρευνες και τις συλλήψεις που ακολούθησαν, πολλοί θεωρούν πως η αλήθεια για τη δολοφονία του πρέσβη παραμένει καλυμμένη από μυστικά και σκοτεινές πολιτικές ίντριγκες.



