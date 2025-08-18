Ο Τούρκος πολιτικός αναλυτής και διευθυντής της τουρκικής εφημερίδας Aydınlık, Τεβφίκ Καντάν με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,επικρίνει τη στάση της Τουρκίας στο ζήτημα της Κριμαίας ενώ επιχειρεί σύνδεση Κριμαίας με ψευδοκράτος και αναγνώριση από Ρωσία..

Συγκεκριμένα, ο Καντάν υπογράμμισε ότι, ενώ ακόμη και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε συμβουλεύσει τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι να «ξεχάσει την Κριμαία και το ΝΑΤΟ», η Τουρκία συνεχίζει να επιμένει πως η Κριμαία αποτελεί ουκρανικό έδαφος. «Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται στη λάθος πλευρά της ιστορίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο αναλυτής προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, εκτιμώντας ότι ενδεχόμενη αναγνώριση της Κριμαίας ως ρωσικού εδάφους από την Άγκυρα θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για αντίστοιχη κίνηση της Μόσχας υπέρ της λεγόμενης “Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου” (ΤΔΒΚ).



