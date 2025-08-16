Σαν σήμερα 51 χρόνια, πριν ο ΑΤΤΙΛΑΣ ολοκλήρωσε το έγκλημα του. Κατέλαβε πλήρως την Αμμόχωστο.

Η βασιλεύουσα, το μαργαριτάρι της Μεσογείου, φυλακίζεται και μετατρέπεται σε περίκλειστη πόλη. 51 χρόνια μετά και οι χρυσές της αμμουδιές, παραμένουν βουβές σαν μάρτυρες μίας αδικίας, που δεν τιμωρήθηκε ποτέ.

Στις 16 Αυγούστου 1974 η Αμμόχωστος ερημώνει. Η βασιλεύουσα, το «μαργαριτάρι της Μεσογείου», φυλακίζεται.Τη ζώνει το συρματόπλεγμα του Τούρκου κατακτητή...

Οι πληγές ανεξίτηλες... 51χρονια μετά, ακόμη αιμορραγούν...

Ο ΑΤΤΙΛΑΣ ολοκληρώνει το σχεδιο του

Οι Τούρκοι εισέρχονται στην Αμμόχωστο, την οποία λεηλατούν και περιφράσσουν. Το “status quo” που ακολουθεί αφήνει το Βαρώσι περίκλειστο και ερημωμένο. Την μετατρέπουν σε πόλη φάντασμα.

51 χρόνια μετά και η Τουρκία εκμεταλλεύται στο έπακρο την διαχρονική αδράνεια, αδιαφορία και εφησυχασμό για την Αμμόχωστο, δημιουργώντας νέα τετελεσμένα στην περίκλειστη περιοχή.

51 χρόνια μετά η Κύπρος παραμένει αδικαίωτη. Σκλαβωμένη και μοιρασμένη.

Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά στα 19α βραβεία MADAME FIGARO

«Γιατι η κυπρος είναι αδικαίωτη…Αν χαθεί η Κύπρος θα χαθεί κι η Ελλάδα»

Ο τέως πρωθυπουργός της Ελλάδος, Αντώνης Σαμαράς αντλώντας έμπνευση από την αγάπη του για το νησί και τον πόνο για την τουρκική εισβολή του 1974, έγραψε το τραγούδι Αμμόχωστος, με μουσική του Γιώργου Θεοφάνους και ερμηνεία από τον Μανώλη Μητσιά.

«Οι ξένοι με μαγάρεψαν, την ομορφιά μου πήραν, κάνε, Χριστέ, το θάμα σου και φέρε την ελπίδα»

Το ποίημα μετατράπηκε σε τραγούδι με πρωτοβουλία του Μανώλη Μητσιά, και παρουσιάστηκε ζωντανά στα βραβεία «Madame Figaro» τον Οκτώβριο του 2024.