«Βαθιά λύπη» για τις πιέσεις που οδήγησαν στην παραίτηση του Αφζάλ Καν από την θέση του Εμπορικού Ακολούθου του ΗΒ στην Τουρκία, εκφράζει με ανακοίνωσή του το «υπουργείο εξωτερικών» υποστηρίζοντας ότι αυτές οι εξελίξεις «φωτίζουν τις πραγματικές προθέσεις της ε/κ πλευράς απέναντι στον τ/κ λαό, οι οποίες έχουν παραμείνει αμετάβλητες εδώ και δεκαετίες. Καταδεικνύουν επίσης για άλλη μια φορά πόσο δικαιολογημένοι είμαστε στην πολιτική μας, που βασίζεται στο κράτος και την κυριαρχία μας, απέναντι σε αυτή τη νοοτροπία».

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, στην ίδια ανακοίνωση προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι «τα γεγονότα αυτά αποτελούν το τελευταίο παράδειγμα της απομονωτικής πολιτικής, η οποία δεν έχει καμία νομική ή ηθική βάση, που εφαρμόζει η ε/κ διοίκηση της νότιας Κύπρου εναντίον του τ/κ λαού και καταδεικνύουν το σημείο στο οποίο έχει φτάσει αυτή η διαστρεβλωμένη νοοτροπία, η οποία δεν μπορεί καν να ανεχθεί το να μιλάει ο τ/κ λαός με τη διεθνή κοινότητα».

Κάνει λόγο για «εχθρικές συμπεριφορές» της ε/κ πλευράς που «ενισχύουν ουσιαστικά την αποφασιστικότητά μας να διασφαλίσουμε ότι η τδβκ θα πάρει τη θέση που της αξίζει στον κόσμο το συντομότερο δυνατό και να επιταχύνουμε τις προσπάθειες που καταβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση, με την πλήρη υποστήριξη της μητέρας πατρίδας Τουρκίας».

Καλείται δε η διεθνής κοινότητα να εγκαταλείψει αμέσως τη στήριξη της ε/κ πολιτικής για «απομόνωση» των Τ/κ και αντί να γίνει όργανο της «παράνομης και ανήθικης αυτής πολιτικής», να ενεργήσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση με βάση το γεγονός ότι υπάρχουν «δύο λαοί και δύο κυρίαρχα, ισότιμα κράτη στο νησί».

Πηγή: ΚΥΠΕ